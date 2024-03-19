https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934198191.html
Пашинян встретился с генсеком НАТО
Пашинян встретился с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.03.2024
Пашинян встретился с генсеком НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:06
2024-03-19T12:06
2024-03-19T12:06
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "В ходе беседы собеседники рассмотрели вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, обсуждениям вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Столтенберг совершает турне по Южному Кавказу. Семнадцатого марта он посетил Баку, в понедельник направился в Грузию, а во вторник приехал в Армению. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян, нато, евросоюз, йенс столтенберг, азербайджан, баку
В мире, Армения, Никол Пашинян, НАТО, Евросоюз, Йенс Столтенберг, Азербайджан, Баку
Пашинян встретился с генсеком НАТО
Пашинян обсудил с генсеком НАТО мирный договор между Ереваном и Баку