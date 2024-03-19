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Пашинян встретился с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.03.2024
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12:06 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934198191.html
Пашинян встретился с генсеком НАТО
Пашинян встретился с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.03.2024
Пашинян встретился с генсеком НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:06
2024-03-19T12:06
в мире
армения
никол пашинян
нато
евросоюз
йенс столтенберг
азербайджан
баку
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "В ходе беседы собеседники рассмотрели вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, обсуждениям вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Столтенберг совершает турне по Южному Кавказу. Семнадцатого марта он посетил Баку, в понедельник направился в Грузию, а во вторник приехал в Армению. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
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в мире, армения, никол пашинян, нато, евросоюз, йенс столтенберг, азербайджан, баку
В мире, Армения, Никол Пашинян, НАТО, Евросоюз, Йенс Столтенберг, Азербайджан, Баку
Пашинян встретился с генсеком НАТО

Пашинян обсудил с генсеком НАТО мирный договор между Ереваном и Баку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В ходе беседы собеседники рассмотрели вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, обсуждениям вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном до конца недели
10:19
Столтенберг совершает турне по Южному Кавказу. Семнадцатого марта он посетил Баку, в понедельник направился в Грузию, а во вторник приехал в Армению.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики
16 марта, 08:43
 
В миреАрменияНикол ПашинянНАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергАзербайджанБаку
 
 
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