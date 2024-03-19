https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934198191.html

Пашинян встретился с генсеком НАТО

Пашинян встретился с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.03.2024

Пашинян встретился с генсеком НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:06

2024-03-19T12:06

2024-03-19T12:06

в мире

армения

никол пашинян

нато

евросоюз

йенс столтенберг

азербайджан

баку

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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процессы на Южном Кавказе и вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "В ходе беседы собеседники рассмотрели вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, обсуждениям вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Столтенберг совершает турне по Южному Кавказу. Семнадцатого марта он посетил Баку, в понедельник направился в Грузию, а во вторник приехал в Армению. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

армения

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, никол пашинян, нато, евросоюз, йенс столтенберг, азербайджан, баку