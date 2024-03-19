https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

"Они — мясники". Как действует самая неуловимая секта в России

"Они — мясники". Как действует самая неуловимая секта в России - РИА Новости, 19.03.2024

"Они — мясники". Как действует самая неуловимая секта в России

Основатель школы "Секта ТП" Емельян Брауде проводит мастер-классы по пластической хирургии, не имея медицинского образования. Его последователи изуродовали... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:04

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Основатель школы "Секта ТП" Емельян Брауде проводит мастер-классы по пластической хирургии, не имея медицинского образования. Его последователи изуродовали тысячи россиянок и заработали десятки миллионов рублей. Почему "гуру косметологии" до сих пор на свободе — в материале РИА Новости.Внезапная смертьВ 2019-м прямо в косметологическом кабинете умерла 29-летняя Элина Бабичева. Причина — анафилактический шок, вызванный высокой дозой лидокаина.Происшествием заинтересовались правоохранительные органы. Как выяснилось, жертва попала в руки "косметологу" без образования и медицинской лицензии — Юлии Качан.Та уверяла, что не имеет никакого отношения к смерти пациентки. Якобы Бабичева просто пришла на массаж, а конвульсии начались из-за того, что она употребляла наркотики. Однако на теле погибшей нашли след от "укола красоты".В итоге возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК России. "Косметолог" получила тюремный срок."Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Московской области. Качан приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима", — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Между тем выяснилось, что косметологическим техникам Юлия Качан все-таки обучалась. Ее наставник — широко известный в этой сфере Емельян Брауде.Тысячи случаевИстория Элины Бабичевой — одна из самых резонансных, но далеко не единственная. По данным СМИ, счет пострадавших от учеников "гуру косметологии" идет на тысячи. Среди последствий — тяжелые аллергические реакции, дефекты внешности, деформация кожи.О Емельяне Брауде (настоящее имя — Ян Силис) с 2017-го говорят не только в Сети, но и на телевидении. Себя он называет изобретателем косметологических техник и "отцом" массмаркета красоты.Ранее работал курьером. Затем основал клуб косметологии и дал ему нетривиальное название — "Секта ТП". Внутри сообщества обучал всех желающих работать в бьюти-сфере. Образование не нужно, главное — заплатить.Цена за обучение — от тысячи до 70 тысяч рублей. Необходим и членский взнос. После курсов ученики якобы могут оказывать пациентам качественные услуги за невысокую стоимость, а значит, заносить миллионы в дорогие клиники не нужно. Берут последователи Брауде и правда немного: от шести тысяч рублей. В "сезон" компания "гуру" зарабатывает до 20 миллионов рублей."Они же не медицине обучаются, а как деньги зарабатывать, а деньги у меня есть. <…> Девочки в регионах бывают страшненькие. У них в жизни даже на секс нет никакого шанса. Она сделает губы побольше, чтобы ее мужик в баре снял. Это шанс родить ребеночка — у нас большинство такие", — пояснял Брауде в интервью.Желающих записаться на курс хватает — только в соцсетях у Емельяна более ста тысяч подписчиков. На данный момент в закрытой группе — 2,5 тысячи активных участников. Обучение уже прошли 40 тысяч человек, отмечает Lenta.ru.Откуда препарат?Брауде часто называют "мясником из соцсетей". Одна из причин — шок-контент, который блогер выкладывал для привлечения аудитории. Например, видео, где пациентка бьется в конвульсиях и едва не погибает.В 2021-м "слава" блогера обратила на себя внимание правоохранительных органов. Возбудили уголовное дело по статье 238, а затем и по 235 УК России.Незадолго до этого появились очередные жертвы — в результате процедур, в ходе которых применялись незарегистрированные медицинские препараты. Здоровью как минимум двух женщин причинили вред "косметологи", которых обучал Брауде.Еще одна пострадавшая от ученицы Брауде — 31-летняя Аида из Санкт-Петербурга. Она обратилась к специалисту с просьбой исправить асимметрию губ. Посоветовала подруга: якобы мастер знает свое дело. "Косметолог" предложила дополнительные процедуры для лица и гарантировала результат."Меня насторожило, что в кабинете не были соблюдены санитарные условия. Кроме того, мастер копалась в своей сумке в стерильных перчатках, но уверяла, что все в порядке, — вспоминает пострадавшая в беседе с РИА Новости. — В итоге желание стать красивее взяло верх".Вскоре Аида почувствовала недомогание. На следующий день ее лицо сильно распухло, температура поднялась до 39 градусов, невозможно было ни есть, ни спать. "Косметолог" просто посоветовала вызвать скорую, а затем перестала отвечать на звонки. После обследования выяснилось, что у пациентки сильная аллергическая реакция. По словам врачей, недомогания отчасти спровоцировал некачественный препарат."Есть множество контор, которые предлагают и рекламируют в сетях "серую" косметику. Торгуют по дешевке. Недобросовестные мастера часто работают такими препаратами, — рассказывает косметолог Светлана Кувшинникова. — Аллергия — еще не самое страшное. Когда человека обучает "специалист" без образования, закончиться это может некрозом тканей или перекосом мышц лица. Стоит не туда ввести иглу — и последствия могут быть ужасные".Новая проверкаПосле того как в дело вмешались силовики, Брауде два года скрывался за границей. За это время он ни разу не дал о себе знать. Однако в 2024-м вернулся и заявил, что собирается продолжить деятельность.Придумал очередное ноу-хау: для увеличения губ закачивать в них газ. Процедуру уже успел продемонстрировать на YouTube — ролик посмотрели более миллиона пользователей. Появилось в Сети и видео, на котором ученики Емельяна поджигают спички, вставленные между зубов модели. Сам учитель оправдывается тем, что ролики постановочные и якобы обрабатываются в редакторах.Последствия не пугают Брауде. На семинарах он советовал "чаще менять кабинет", "не принимать оплату на карту со своим именем" и "оформить левую сим-карту".Кроме того, отмечал, что его деятельность постоянно пытаются пресечь:"Меня вызывают — я даю какие-то объяснительные показания. Но там нет состава нарушения: нет пострадавших. У меня нет пациентов".Между тем медицинский юрист Ирина Гриценко опровергает слова "гуру"."Если человек обучает, то сам обязан быть специалистом с образованием, — утверждает она. — По сути, это повышение квалификации медиков. А значит, необходима и лицензия на обучение".По словам юриста, для возбуждения дела необязательно должны быть жертвы — достаточно материалов из Сети. При этом согласие пациентов на эксперименты никак не влияет на уголовный состав преступления.Недавно правоохранительные органы опять взяли деятельность Брауде на контроль. В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклады о расследовании ранее заведенных уголовных дел.

https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html

https://ria.ru/20221212/vrachi-1837593074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр бастрыкин, youtube, косметология, косметика, образование, общество, аллергия