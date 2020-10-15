https://ria.ru/20201015/kosmetolog-1579911384.html

Московский косметолог получила два года колонии после смерти пациентки

Косметолог Юлия Качан, чья пациентка умерла летом 2019 года от анафилактического шока, осуждена на 2 года колонии общего режима, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:47

2020-10-15T11:47

2020-10-15T11:47

людмила нефедова

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Косметолог Юлия Качан, чья пациентка умерла летом 2019 года от анафилактического шока, осуждена на 2 года колонии общего режима, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."Дорогомиловский районный суд г. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Юлии Качан... Суд приговорил Качан к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - сказала она.Она признана виновной в совершении преступления в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть.Установлено, что Качан, не имея высшего медобразования, а также лицензии на медицинскую деятельность, оказывала косметологические услуги. В результате одна из пациенток, пришедшая к ней на прием 14 июля 2019 года, скончалась от анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина.

https://ria.ru/20200409/1569798771.html

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), происшествия