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https://ria.ru/20201015/kosmetolog-1579911384.html
Московский косметолог получила два года колонии после смерти пациентки
Косметолог Юлия Качан, чья пациентка умерла летом 2019 года от анафилактического шока, осуждена на 2 года колонии общего режима, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:47
2020-10-15T11:47
людмила нефедова
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Косметолог Юлия Качан, чья пациентка умерла летом 2019 года от анафилактического шока, осуждена на 2 года колонии общего режима, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."Дорогомиловский районный суд г. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Юлии Качан... Суд приговорил Качан к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - сказала она.Она признана виновной в совершении преступления в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть.Установлено, что Качан, не имея высшего медобразования, а также лицензии на медицинскую деятельность, оказывала косметологические услуги. В результате одна из пациенток, пришедшая к ней на прием 14 июля 2019 года, скончалась от анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина.
https://ria.ru/20200409/1569798771.html
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москва
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людмила нефедова, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Московский косметолог получила два года колонии после смерти пациентки

11:47 15.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Косметолог Юлия Качан, чья пациентка умерла летом 2019 года от анафилактического шока, осуждена на 2 года колонии общего режима, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Дорогомиловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Московской области Юлии Качан... Суд приговорил Качан к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - сказала она.
Она признана виновной в совершении преступления в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть.
Установлено, что Качан, не имея высшего медобразования, а также лицензии на медицинскую деятельность, оказывала косметологические услуги. В результате одна из пациенток, пришедшая к ней на прием 14 июля 2019 года, скончалась от анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина.
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Людмила НефедоваЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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