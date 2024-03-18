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Наблюдатель из Шри-Ланки отметил прозрачность голосования на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:57 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1934023152.html
Наблюдатель из Шри-Ланки отметил прозрачность голосования на выборах
Наблюдатель из Шри-Ланки отметил прозрачность голосования на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Наблюдатель из Шри-Ланки отметил прозрачность голосования на выборах
Процесс голосования в ходе выборов президента РФ был прозрачным и прошел в мирной обстановке, заявил председатель избирательной комиссии Шри-Ланки Ратнаяк... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:57
2024-03-18T14:57
выборы президента россии — 2024
россия
шри-ланка
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Процесс голосования в ходе выборов президента РФ был прозрачным и прошел в мирной обстановке, заявил председатель избирательной комиссии Шри-Ланки Ратнаяк Мудиянселаг Ананда Лукабандара Ратнаяк. "Атмосфера голосования была очень спокойной. Все прошло в соответствие с национальным законодательством России. Сам процесс голосования был очень прозрачен", - сказал он в ходе брифинга в ЦИК России. "Мы считаем, что выборы президента прошли мирно и в соответствии с законодательством страны, без каких-либо нарушений", - отметил наблюдатель. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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россия, шри-ланка, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Шри-Ланка, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Наблюдатель из Шри-Ланки отметил прозрачность голосования на выборах

Наблюдатель из Шри-Ланки: атмосфера на выборах была спокойной, все прозрачно

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВыборы президента России в регионах
Выборы президента России в регионах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Выборы президента России в регионах
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Процесс голосования в ходе выборов президента РФ был прозрачным и прошел в мирной обстановке, заявил председатель избирательной комиссии Шри-Ланки Ратнаяк Мудиянселаг Ананда Лукабандара Ратнаяк.
«
"Атмосфера голосования была очень спокойной. Все прошло в соответствие с национальным законодательством России. Сам процесс голосования был очень прозрачен", - сказал он в ходе брифинга в ЦИК России.
«
"Мы считаем, что выборы президента прошли мирно и в соответствии с законодательством страны, без каких-либо нарушений", - отметил наблюдатель.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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