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Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:18 18.03.2024 (обновлено: 07:22 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933894791.html
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, Владислав Даванков... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:18
2024-03-18T07:22
выборы президента россии — 2024
россия
политика
дальний восток
владимир путин
николай харитонов
арктика
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, Владислав Даванков - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,52% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,81% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/novosibirskaya_oblast-1933893894.html
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россия, политика, дальний восток, владимир путин, николай харитонов, арктика, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Дальний Восток, Владимир Путин, Николай Харитонов, Арктика, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов

Путин побеждает с 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, Владислав Даванков - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,52% протоколов.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах
07:02
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,81% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России
02:16
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаДальний ВостокВладимир ПутинНиколай ХаритоновАрктикаЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРКПРФ
 
 
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