https://ria.ru/20240318/vybory-1933894791.html

Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов

Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,52% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, Владислав Даванков... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:18

2024-03-18T07:18

2024-03-18T07:22

выборы президента россии — 2024

россия

политика

дальний восток

владимир путин

николай харитонов

арктика

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, Владислав Даванков - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,52% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,81% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/novosibirskaya_oblast-1933893894.html

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россия

дальний восток

арктика

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россия, политика, дальний восток, владимир путин, николай харитонов, арктика, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф