https://ria.ru/20240318/vybory-1933890976.html
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%, следует РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:08
2024-03-18T06:08
2024-03-18T06:08
выборы президента россии — 2024
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политика
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николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%, следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,01% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,19% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,79% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
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россия, дальний восток, политика, арктика, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф
Выборы президента России — 2024, Россия, Дальний Восток, Политика, Арктика, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов
Путин побеждает с 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов