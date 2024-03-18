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Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:08 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933890976.html
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%, следует РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:08
2024-03-18T06:08
выборы президента россии — 2024
россия
дальний восток
политика
арктика
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%, следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,01% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,19% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,79% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
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россия, дальний восток, политика, арктика, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф
Выборы президента России — 2024, Россия, Дальний Восток, Политика, Арктика, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов

Путин побеждает с 87,33 процента голосов после обработки 99,01% протоколов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подсчет голосов на выборах президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%, следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,01% протоколов.
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России
02:16
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,19% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,79% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
00:59
 
Выборы президента России — 2024РоссияДальний ВостокПолитикаАрктикаВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРКПРФ
 
 
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