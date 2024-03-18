https://ria.ru/20240318/vybory-1933882447.html

Путин набирает 87,34 процента голосов после обработки 96,02% протоколов

Путин набирает 87,34 процента голосов после обработки 96,02% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает 87,34 процента голосов после обработки 96,02% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:56

2024-03-18T03:56

2024-03-18T03:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий - 3,15% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 96,02% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 96,02% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,34% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,29% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,15% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,83% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, владимир путин