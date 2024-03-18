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Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 95 процентов
Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 95 процентов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 95 процентов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,28%, Леонид Слуцкий - 3,16%, Владислав Даванков - 3,85%, следует РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:36
2024-03-18T03:36
2024-03-18T03:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,28%, Леонид Слуцкий - 3,16%, Владислав Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 95% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 95% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,32% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,28% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,16% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,85% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 95 процентов
Путин лидирует на выборах с 87,32% голосов после обработки 95,0% протоколов