https://ria.ru/20240318/vybory-1933877904.html

Путин лидирует на выборах президента с 87,26 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента с 87,26 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах президента с 87,26 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29%, Леонид Слуцкий - 3,16%, Владислав Даванков - 3,89%, следует РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:05

2024-03-18T03:05

2024-03-18T03:06

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29%, Леонид Слуцкий - 3,16%, Владислав Даванков - 3,89%, следует из данных ЦИК после обработки 93,06% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 93,06% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,26% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,29% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,16% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,89% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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россия, политика, владимир путин