https://ria.ru/20240318/rossiya-1934075020.html

Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу

Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу - РИА Новости, 18.03.2024

Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу

Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента призвал продолжать совместную работу в парламенте и продвижение инициатив для развития России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:54

2024-03-18T17:54

2024-03-18T19:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента призвал продолжать совместную работу в парламенте и продвижение инициатив для развития России."Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", — подчеркнул он.Как отметил Путин, сами россияне рассказывали кандидатам, чего они ждут от руководства страны. По его словам, неважно, какого уровня эта власть и какая партия продвигает ту или иную идею, — необходимо добиваться всех целей, которые стоят перед страной.Глава государства добавил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законами."Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", — сказал президент.Путин также обсудил с кандидатами несколько вопросов, в частности выравнивание зарплат в социальной сфере по регионам. Он подчеркнул, что эту проблему нужно изучить в Госдуме, также ей активно займется правительство. Что касается изменения налоговой системы, то в этом вопросе надо быть очень аккуратными, подчеркнул глава государства. По его словам, необходимо создать такой механизм, который будет стабильным как минимум следующие шесть лет. Президент добавил, что эту проблему также тщательно изучат в парламенте.Как сообщил ранее в понедельник Центризбирком, Владимир Путин на президентских выборах по итогам обработки всех протоколов набрал 87,28%. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов