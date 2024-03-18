https://ria.ru/20240318/putin-1933922240.html

Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий

Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 18.03.2024

Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:17

2024-03-18T10:17

2024-03-18T10:43

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира Путина."Закончилась историческая кампания по выборам президента РФ... Она подтвердила устойчивый авторитет лидера нации Владимира Владимировича Путина. Страна консолидировалась вокруг своего лидера", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".Он отметил, что разница между тремя кандидатами - Николаем Харитоновым от КПРФ, Владиславом Даванковым от "Новых людей", Леонидом Слуцким от ЛДПР - в пределах процента не имеет значения.Слуцкий также считает, что в выборах президента РФ главное не победа, а участие.По его мнению, ЛДПР, благодаря выборной кампании президента РФ, стала ближе к людям.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин