Рейтинг@Mail.ru
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:17 18.03.2024 (обновлено: 10:43 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933922240.html
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 18.03.2024
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий
Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:17
2024-03-18T10:43
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:276:3088:2013_1920x0_80_0_0_bf0a4edc1995b7ae602e03c160c1a89a.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира Путина."Закончилась историческая кампания по выборам президента РФ... Она подтвердила устойчивый авторитет лидера нации Владимира Владимировича Путина. Страна консолидировалась вокруг своего лидера", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".Он отметил, что разница между тремя кандидатами - Николаем Харитоновым от КПРФ, Владиславом Даванковым от "Новых людей", Леонидом Слуцким от ЛДПР - в пределах процента не имеет значения.Слуцкий также считает, что в выборах президента РФ главное не победа, а участие.По его мнению, ЛДПР, благодаря выборной кампании президента РФ, стала ближе к людям.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий

Слуцкий: выборы подтвердили устойчивый авторитет лидера нации Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира Путина.
"Закончилась историческая кампания по выборам президента РФ... Она подтвердила устойчивый авторитет лидера нации Владимира Владимировича Путина. Страна консолидировалась вокруг своего лидера", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Он отметил, что разница между тремя кандидатами - Николаем Харитоновым от КПРФ, Владиславом Даванковым от "Новых людей", Леонидом Слуцким от ЛДПР - в пределах процента не имеет значения.
Слуцкий также считает, что в выборах президента РФ главное не победа, а участие.
По его мнению, ЛДПР, благодаря выборной кампании президента РФ, стала ближе к людям.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала