https://ria.ru/20240318/putin-1933922240.html
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 18.03.2024
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий
Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:17
2024-03-18T10:17
2024-03-18T10:43
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира Путина."Закончилась историческая кампания по выборам президента РФ... Она подтвердила устойчивый авторитет лидера нации Владимира Владимировича Путина. Страна консолидировалась вокруг своего лидера", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".Он отметил, что разница между тремя кандидатами - Николаем Харитоновым от КПРФ, Владиславом Даванковым от "Новых людей", Леонидом Слуцким от ЛДПР - в пределах процента не имеет значения.Слуцкий также считает, что в выборах президента РФ главное не победа, а участие.По его мнению, ЛДПР, благодаря выборной кампании президента РФ, стала ближе к людям.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина, заявил Слуцкий
Слуцкий: выборы подтвердили устойчивый авторитет лидера нации Путина
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборная кампания президента РФ подтвердила устойчивый авторитет лидера нации - Владимира Путина.
"Закончилась историческая кампания по выборам президента РФ... Она подтвердила устойчивый авторитет лидера нации Владимира Владимировича Путина. Страна консолидировалась вокруг своего лидера", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Он отметил, что разница между тремя кандидатами - Николаем Харитоновым
от КПРФ
, Владиславом Даванковым
от "Новых людей", Леонидом Слуцким от ЛДПР - в пределах процента не имеет значения.
Слуцкий также считает, что в выборах президента РФ главное не победа, а участие.
По его мнению, ЛДПР, благодаря выборной кампании президента РФ, стала ближе к людям.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.