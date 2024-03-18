Рейтинг@Mail.ru
Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:47 18.03.2024 (обновлено: 08:57 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933901814.html
Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов
Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Удмуртии с 81,83% голосов избирателей, сообщили в избиркоме региона после обработки 100% бюллетеней. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:47
2024-03-18T08:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933867851_158:0:2804:1488_1920x0_80_0_0_eb4dc2eec745c3ed05620eb205d3a787.jpg
УФА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Удмуртии с 81,83% голосов избирателей, сообщили в избиркоме региона после обработки 100% бюллетеней.В избиркоме Удмуртии РИА Новости сообщили, что обработали 100% бюллетеней."По предварительным итогам голосования на президентских выборах в Удмуртии, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 81,83% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,14% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,23% голосов", - пояснили в избиркоме Удмуртии.Явка избирателей составила 62,55%.На выборах президента России в 2018 году явка избирателей в республике составляла 63,27%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933867851_287:0:3016:2047_1920x0_80_0_0_6927f70b9952e0932e803f8056d24c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов

Путин набрал в Удмуртии 81,83 процента голосов после обработки всех бюллетеней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Читать ria.ru в
УФА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Удмуртии с 81,83% голосов избирателей, сообщили в избиркоме региона после обработки 100% бюллетеней.
В избиркоме Удмуртии РИА Новости сообщили, что обработали 100% бюллетеней.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
"По предварительным итогам голосования на президентских выборах в Удмуртии, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 81,83% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,14% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,23% голосов", - пояснили в избиркоме Удмуртии.
Явка избирателей составила 62,55%.
На выборах президента России в 2018 году явка избирателей в республике составляла 63,27%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала