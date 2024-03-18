https://ria.ru/20240318/putin-1933901814.html

Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов

Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Удмуртии с 81,83% голосов избирателей, сообщили в избиркоме региона после обработки 100% бюллетеней. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:47

2024-03-18T08:47

2024-03-18T08:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Удмуртии с 81,83% голосов избирателей, сообщили в избиркоме региона после обработки 100% бюллетеней.В избиркоме Удмуртии РИА Новости сообщили, что обработали 100% бюллетеней."По предварительным итогам голосования на президентских выборах в Удмуртии, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 81,83% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,14% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,23% голосов", - пояснили в избиркоме Удмуртии.Явка избирателей составила 62,55%.На выборах президента России в 2018 году явка избирателей в республике составляла 63,27%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)