Путин набрал на выборах в Удмуртии 81,83 процента голосов
Путин набрал в Удмуртии 81,83 процента голосов после обработки всех бюллетеней
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
УФА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Удмуртии с 81,83% голосов избирателей, сообщили в избиркоме региона после обработки 100% бюллетеней.
В избиркоме Удмуртии РИА Новости сообщили, что обработали 100% бюллетеней.
"По предварительным итогам голосования на президентских выборах в Удмуртии, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 81,83% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,14% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,23% голосов", - пояснили в избиркоме Удмуртии.
Явка избирателей составила 62,55%.
На выборах президента России в 2018 году явка избирателей в республике составляла 63,27%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.