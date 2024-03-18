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Историк оценила итоги проекта "Без срока давности" в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
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12:50 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/proekt-1933974508.html
Историк оценила итоги проекта "Без срока давности" в Крыму
Историк оценила итоги проекта "Без срока давности" в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
Историк оценила итоги проекта "Без срока давности" в Крыму
Реализация общероссийского проекта "Без срока давности" в Крыму показала, как историкам надо работать совместно, эти результаты будут востребованы в рамках... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:50
2024-03-18T12:50
без срока давности
республика крым
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реализация общероссийского проекта "Без срока давности" в Крыму показала, как историкам надо работать совместно, эти результаты будут востребованы в рамках новых проектов в ходе подготовки к празднованию 80-летия Победы, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. Совместная деятельность историков и образовательных организаций в рамках проекта "Без срока давности" в Крыму, направленная прежде всего на молодежь, стала примером эффективной работы по сохранению исторической памяти, сказала Малышева в понедельник в ходе круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе проекта были обнародованы факты массового геноцида советского народа, который гитлеровцы в Великую Отечественную войну устроили на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. "Осознание в рамках одного проекта целостности истории было очень показательным и важным", - отметила Малышева. По ее словам, такие совместные проекты Национальный центр исторической памяти готов выполнить в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы совместно с историческими организациями, в том числе Институтом российской истории РАН и Росархивом. Этот "кластер" будет особенно значимым и интересным, добавила Малышева. Общероссийский проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях. В частности, в июле 2022 года Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников, в числе которых были украинские националисты, в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма.
https://ria.ru/20240307/arkhivy-1931609373.html
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без срока давности, республика крым, великая отечественная война (1941-1945), общество
Без срока давности, Республика Крым, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Историк оценила итоги проекта "Без срока давности" в Крыму

Историк: итоги проекта "Без срока давности" в Крыму подготовят к 80-летию Победы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реализация общероссийского проекта "Без срока давности" в Крыму показала, как историкам надо работать совместно, эти результаты будут востребованы в рамках новых проектов в ходе подготовки к празднованию 80-летия Победы, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
Совместная деятельность историков и образовательных организаций в рамках проекта "Без срока давности" в Крыму, направленная прежде всего на молодежь, стала примером эффективной работы по сохранению исторической памяти, сказала Малышева в понедельник в ходе круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе проекта были обнародованы факты массового геноцида советского народа, который гитлеровцы в Великую Отечественную войну устроили на оккупированных территориях, в том числе в Крыму.
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"Осознание в рамках одного проекта целостности истории было очень показательным и важным", - отметила Малышева.
По ее словам, такие совместные проекты Национальный центр исторической памяти готов выполнить в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы совместно с историческими организациями, в том числе Институтом российской истории РАН и Росархивом. Этот "кластер" будет особенно значимым и интересным, добавила Малышева.
Общероссийский проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.
В частности, в июле 2022 года Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников, в числе которых были украинские националисты, в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма.
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