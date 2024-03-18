Историк оценила итоги проекта "Без срока давности" в Крыму
Историк: итоги проекта "Без срока давности" в Крыму подготовят к 80-летию Победы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реализация общероссийского проекта "Без срока давности" в Крыму показала, как историкам надо работать совместно, эти результаты будут востребованы в рамках новых проектов в ходе подготовки к празднованию 80-летия Победы, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
Совместная деятельность историков и образовательных организаций в рамках проекта "Без срока давности" в Крыму, направленная прежде всего на молодежь, стала примером эффективной работы по сохранению исторической памяти, сказала Малышева в понедельник в ходе круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе проекта были обнародованы факты массового геноцида советского народа, который гитлеровцы в Великую Отечественную войну устроили на оккупированных территориях, в том числе в Крыму.
"Осознание в рамках одного проекта целостности истории было очень показательным и важным", - отметила Малышева.
По ее словам, такие совместные проекты Национальный центр исторической памяти готов выполнить в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы совместно с историческими организациями, в том числе Институтом российской истории РАН и Росархивом. Этот "кластер" будет особенно значимым и интересным, добавила Малышева.
Общероссийский проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.
В частности, в июле 2022 года Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников, в числе которых были украинские националисты, в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма.