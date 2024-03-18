https://ria.ru/20240318/priamure-1933896747.html

Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента

Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента

Итоговая явка на выборах президента РФ в Амурской области составила 73,7%, что выше на 11,5% чем на выборах в 2018 году, сообщил избирком региона. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:48

2024-03-18T07:48

2024-03-18T07:48

выборы президента россии — 2024

россия

амурская область

политика

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василий орлов (губернатор)

николай харитонов

совет федерации рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Амурской области составила 73,7%, что выше на 11,5% чем на выборах в 2018 году, сообщил избирком региона. "Обработано 100% итоговых протоколов участковых и территориальных комиссий. За три дня участие в выборах приняли 439 929 избирателей области. Явка достигла 73,7% (для сравнения, на выборах 2018 года - 62,15%)", - говорится в сообщении. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Амурской области с 86,97% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Николай Харитонов набирает 3,94% голосов, Леонид Слуцкий - 3,69% голосов, Владислав Даванков - 3,66% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, такое ответственное отношение к будущему нашей страны - результат огромной работы по развитию Дальнего Востока. "Спасибо, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие. Мы с вами не просто сделали выбор, а стали примером для всей страны. Мы доказали, что мы единый и сплоченный народ", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html

https://ria.ru/20240318/novosibirskaya_oblast-1933893894.html

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амурская область

дальний восток

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россия, амурская область, политика, дальний восток, василий орлов (губернатор), николай харитонов, совет федерации рф, владимир путин