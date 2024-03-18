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Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/priamure-1933896747.html
Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента
Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента
Итоговая явка на выборах президента РФ в Амурской области составила 73,7%, что выше на 11,5% чем на выборах в 2018 году, сообщил избирком региона. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:48
2024-03-18T07:48
выборы президента россии — 2024
россия
амурская область
политика
дальний восток
василий орлов (губернатор)
николай харитонов
совет федерации рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Амурской области составила 73,7%, что выше на 11,5% чем на выборах в 2018 году, сообщил избирком региона. "Обработано 100% итоговых протоколов участковых и территориальных комиссий. За три дня участие в выборах приняли 439 929 избирателей области. Явка достигла 73,7% (для сравнения, на выборах 2018 года - 62,15%)", - говорится в сообщении. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Амурской области с 86,97% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Николай Харитонов набирает 3,94% голосов, Леонид Слуцкий - 3,69% голосов, Владислав Даванков - 3,66% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, такое ответственное отношение к будущему нашей страны - результат огромной работы по развитию Дальнего Востока. "Спасибо, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие. Мы с вами не просто сделали выбор, а стали примером для всей страны. Мы доказали, что мы единый и сплоченный народ", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html
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россия, амурская область, политика, дальний восток, василий орлов (губернатор), николай харитонов, совет федерации рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Амурская область, Политика, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента

Итоговая явка на выборах президента России в Приамурье составила почти 74%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Амурской области составила 73,7%, что выше на 11,5% чем на выборах в 2018 году, сообщил избирком региона.
«
"Обработано 100% итоговых протоколов участковых и территориальных комиссий. За три дня участие в выборах приняли 439 929 избирателей области. Явка достигла 73,7% (для сравнения, на выборах 2018 года - 62,15%)", - говорится в сообщении.
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На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку
06:46
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Амурской области с 86,97% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Николай Харитонов набирает 3,94% голосов, Леонид Слуцкий - 3,69% голосов, Владислав Даванков - 3,66% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, такое ответственное отношение к будущему нашей страны - результат огромной работы по развитию Дальнего Востока.
"Спасибо, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие. Мы с вами не просто сделали выбор, а стали примером для всей страны. Мы доказали, что мы единый и сплоченный народ", - отметил Орлов.
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