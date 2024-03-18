https://ria.ru/20240318/narod-1934084420.html

Победа Путина говорит о согласии народа с его политикой, заявил глава РПСЦ

Победа Путина говорит о согласии народа с его политикой, заявил глава РПСЦ - РИА Новости, 18.03.2024

Победа Путина говорит о согласии народа с его политикой, заявил глава РПСЦ

Победа Владимира Путина на выборах президента РФ показывает высокий уровень его поддержки народом и согласие с его национальной и культурной политикой, сказал... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:47

2024-03-18T18:47

2024-03-18T18:47

религия

россия

владимир путин

религия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ показывает высокий уровень его поддержки народом и согласие с его национальной и культурной политикой, сказал РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов)."Победа Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации – это, прежде всего, видимый высокий уровень поддержки Путина народом, согласие с проводимой им национальной и культурной политикой. Сегодня Россия стала сильной державой, наше национальное самосознание возвращается к своим истокам и духовным традициям. Государство отдает приоритет развитию культуры, религии, духовности. На наших глазах возрождается Отечество", – сказал митрополит РИА Новости.Страна переживает сложное время испытаний, и впереди еще много нерешенных проблем, отметил глава Русской православной старообрядческой церкви."Но избрание на очередной срок Владимира Владимировича президентом Российской Федерации вселяет оптимизм и спокойствие за будущее страны, народа и грядущих поколений. Мы же будем молитвой и делами помогать нашему президенту в устроении и укреплении нашего дома под названием Россия", – заключил он.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933321554.html

https://ria.ru/20240316/post-1774415801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, владимир путин, религия