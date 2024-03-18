https://ria.ru/20240318/lenfilm-1933215281.html

Киностудия "Ленфильм"

Киностудия "Ленфильм" - РИА Новости, 18.03.2024

Киностудия "Ленфильм"

Киностудия "Ленфильм" – старейшая российская киностудия. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:02

2024-03-18T03:02

2024-03-18T03:02

справки

ленинград

ленфильм

санкт-петербург

канн

иосиф хейфиц

сергей микаэлян

владимир петров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933221974_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_0c68af1b2a25846e365442a347033d0a.jpg

Киностудия "Ленфильм" – старейшая российская киностудия.Истоки "Ленфильма" восходят к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному 18 марта (5 марта по старому стилю) 1914 года. 30 апреля 1918 года на его базе был учрежден Петроградский кинокомитет Союза Северных коммун. Название "Ленфильм" кинофабрика получила в 1934 году.Первый художественный фильм был снят на киностудии в 1918 году. Это была кинокартина "Уплотнение" по сценарию Анатолия Луначарского (режиссеры Александр Пантелеев, Донат Пашковский, Анатолий Долинов).В 1920-е годы происходило становление "Ленфильма" как творческого коллектива. Тогда возникли Фабрика эксцентричного актера (ФЭКС) Григория Козинцева и Леонида Трауберга, Киноэкспериментальная мастерская (КЭМ) Фридриха Эрмлера, позже – творческая мастерская Сергея Юткевича.В 1930-е годы на киностудии были поставлены фильмы, ставшие классикой отечественного кино: "Трилогия о Максиме" режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга (1945-1938) "Петр Первый" (1938) Владимира Петрова, "Депутат Балтики" (1936) Александра Зархи и Иосифа Хейфица, "Чапаев" (1934) Георгия и Сергея Васильевых, "Человек с ружьем" (1938) Сергея Юткевича и другие.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) киностудия "Ленфильм" была эвакуирована в Алма-Ату (1941-1944) и вошла в состав Центральной объединенной киностудии художественных фильмов (ЦОКС). Операторы "Ленфильма" вели документальные съемки на фронтах и в осажденном Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). За годы войны погибли 359 ленфильмовцев.Возвращение в Ленинград киностудия отметила одним из самых знаменитых послевоенных картин – сказкой "Золушка" (1947) Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. В 1960-е годы на "Ленфильме" творили режиссеры Резо Эсадзе, Илья Авербах, Владимир Венгеров, Иосиф Хейфиц, начинали снимать Игорь Масленников, Сергей Микаэлян, Алексей Герман. На экраны выходят фильмы, ставшие позднее "золотым фондом" – "Дама с собачкой" (1960), "Человек-амфибия" (1961), "Дикая собака Динго" (1962), "Гамлет" (1964), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Мама вышла замуж" (1969) и др.В 1975 году в фильме "Рабочий поселок" Владимира Венгерова впервые появилась эмблема киностудии "Медный всадник". Ее создатели – художник Марина Бологовская и оператор Эдгар Штырцкобер. В 1980-1990-е годы традиции "петербургского кино" успешно продолжали Виталий Мельников, Сергей Микаэлян, Алексей Герман, Владимир Бортко, Александр Сокуров, Алексей Балабанов, Сергей Овчаров и другие мастера киноиндустрии.В 1989 году возникли самостоятельные киностудии, выросшие из творческих объединений "Ленфильма" – "Голос", "Ладога", "Петрополь", "Нева", "Бармалей" и пр.В 2000-2001 годах завершена техническая реконструкция звукового комплекса и переход на современные цифровые технологии (Dolby) звукозаписи и монтажа.В 2015 году в главном здании киностудии был открыт киноцентр "Ленфильм". В 2016 году был открыт Военный музей "Ленфильма", посвященный фильмам о войне. Среди знаковых лент киностудии последних лет – исторический детектив "Контрибуция" (2015) Сергея Снежкина, историческая мелодрама "Матильда" (2017) Алексея Учителя, биографическая лента "Довлатов" (2018) Алексея Германа-младшего, военно-историческая драма "Учености плоды" (2021) Игоря Угольникова, военная драма "Воздух" (2023) Алексея Германа-младшего. Всего на "Ленфильме" было снято около 1 500 игровых, документальных, телевизионных фильмов. Многие из них вошли в историю мирового киноискусства – "Чапаев" (Сталинская премия, 1941), "Дама с собачкой"(Приз МКФ в Канне, 1960), "Гамлет" и "Король Лир"(принесли свыше 30 международных кинопремий), "Дикая собака динго"("Золотой лев святого Марка", МКФ в Венеции, 1963), "Мой друг Иван Лапшин"("Бронзовый Леопард", МКФ в Локарно, Швейцария, 1985), "Молох"(приз МКФ в Канне, 2000) и многие другие.Здесь творили Григорий Козинцев, Иосиф Хейфиц, Сергей Юткевич, Сергей Эйзенштейн, Евгений Замятин, Дмитрий Шостакович, Николай Акимов, Юрий Тынянов, Вера Панова, Вениамин Каверин. Снимались звезды советского и мирового кино Мария Бабанова, Павел Кадочников, Борис Ливанов, Николай Черкасов, Джейн Фонда, Ава Гарднер, Ванесса Редгрейв, Франко Неро, Микеле Плачидо, Сандрин Боннэр, Марина Влади и др.Возникло понятие "ленинградская школа", среди фильмов которой "Проверка на дорогах" (1971), "Торпедоносцы" (1983), "Порох" (1985). Особый отпечаток питерской культуры и психологической глубины отражен в лентах "Фантазии Фарятьева" (1979), "Отпуск в сентябре" (1979), "Одинокий голос человека" (1987).Отличительной чертой теперь уже "петербургской школы кино" остается следование в русле европейской художественной традиции, символом которой всегда был Петербург.Поиски новых путей в искусстве, высокий профессионализм присущи и новой генерации режиссеров "Ленфильма" – Дмитрию Месхиеву, Олегу Ковалову, Александру Сухочеву, Сергею Сельянову, Александру Рогожкину, Лидии Бобровой, Ирине Евтеевой и другим. Ежегодно на базе "Ленфильма" создается около 200 проектов – фильмы, сериалы и другие проекты. В 2021 году был открыт Учебный центр "Ленфильм". На базе киностудии действует лаборатория "Ленфильм-Дебют", в рамках которой десять режиссеров-дебютантов в течение полугода дорабатывают свои сценарии под руководством ведущих кинематографистов, чтобы представить проекты экспертам индустрии и запустить производство своих дебютных фильмов. Киностудия обладает уникальной коллекцией (350 тысяч единиц хранения) исторического и современного реквизита, а также костюмов различных эпох, антикварной мебели, игровых ретро- автомобилей.На ее территории располагается четыре павильона, база кинотехники, современные гримерки, комплекс постпродакшн.Все четыре павильона студии – исторические. В Первом, Втором и Четвертом снимается кино, а в Пятом работает иммерсивная выставка "Пропавшие в кинохронике". Именно в четвертом павильоне "Ленфильма", а тогда театре "Аквариум", прошел первый в России публичный киносеанс. Это произошло в 1896 году, когда братья Люмьер показали "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". Четвертый павильон – объект комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).В 2023 году завершилась масштабная реставрация киностудии. Были отремонтированы павильоны, постпроизводственные помещения. Также были обновлены пять звуковых монтажных и две речевые студии. Появилась новая студия шумового озвучивания.В 2021 году "Ленфильм" получил исключительные права на демонстрацию по российскому и зарубежному телевидению фильмов "золотой коллекции", которые были сняты здесь в разные годы и стали классикой советского кинематографа.Деятельность "Ленфильма" была отмечена Государственными премиями СССР и РСФСР. "Ленфильм" награжден орденом Ленина (1935) и Трудового Красного Знамени (1976).С 1987 года раз в два года на "Ленфильме" вручается кинопремия "Медный всадник". Председатель совета директоров "Ленфильма" – Федор Бондарчук.Врио генерального директора "Ленфильма" – Эдуард Суворов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ленинград

санкт-петербург

канн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ленинград, ленфильм, санкт-петербург, канн, иосиф хейфиц, сергей микаэлян, владимир петров