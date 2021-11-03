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"Ленфильм" получил исключительные права на показ классики советского кино

"Ленфильм" получил исключительные права на показ классики советского кино - РИА Новости, 03.11.2021

"Ленфильм" получил исключительные права на показ классики советского кино

Киностудия "Ленфильм" получила исключительные права на демонстрацию по российскому и зарубежному телевидению фильмов "золотой коллекции", которые были сняты... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:17

2021-11-03T15:17

2021-11-03T15:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" получила исключительные права на демонстрацию по российскому и зарубежному телевидению фильмов "золотой коллекции", которые были сняты здесь в разные годы и стали классикой советского кинематографа, сообщает "Ленфильм"."Между Госфильмофондом России и АО "Киностудия "Ленфильм" подписан лицензионный договор, в соответствии с которым АО "Киностудия "Ленфильм" предоставлена исключительная лицензия на право сообщения по телевидению и по кабелю на территории России, СНГ и остальных стран мира фильмов "золотой коллекции" киностудии", - говорится в сообщении.В число фильмов из "золотой коллекции" входят, в частности, картины "Золушка", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Свадьба в Малиновке", "Полосатый рейс", "Небесный тихоход" и "Гамлет". Лицензионный договор действует до 2043 года. Соответствующие доходы предполагается направить на проекты лаборатории "Ленфильм-дебют".Ранее в 2018 году между Госфильмофондом и "Ленфильмом" был заключен аналогичный договор, касающийся показов фильмов (включая "золотую коллекцию"), в интернете, а также публичных показов во всех странах мира и на всех языках."Заключение указанных договоров позволило обеспечить сохранение исключительных прав на "золотую коллекцию" за Российской Федерацией в лице Госфильмофонда России, не лишая киностудию возможности получения дохода от распоряжения указанными правами", - отмечает "Ленфильм".Ранее в начале октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делить Госфильмофонд и киностудия в пропорции "50 на 50".

https://ria.ru/20211002/dokhody-1752810283.html

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ленфильм, госфильмофонд рф, снг, россия, татьяна голикова, новости культуры, кино и сериалы