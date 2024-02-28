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На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора - РИА Новости, 28.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 28.02.2024 (обновлено: 17:56 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/lenfilm-1930053604.html
На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора
На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора - РИА Новости, 28.02.2024
На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора
Врио генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости на киностудии. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:46
2024-02-28T17:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Врио генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости на киностудии."Внеочередным общим собранием акционеров киностудии "Ленфильм" временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии с 26 февраля назначен Эдуард Николаевич Суворов", - сказала собеседница агентства.Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется."Ленфильм" – старейшая киностудия России. Именно на территории современного "Ленфильма", в четвертом павильоне, бывшем театре "Аквариум", состоялся первый киносеанс в России.
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ленфильм, россия, новости культуры, санкт-петербург
Культура, Ленфильм, Россия, Новости культуры, Санкт-Петербург
На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора

Эдуард Суворов стал врио гендиректора киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавное здание Киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
Главное здание Киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главное здание Киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Врио генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости на киностудии.
"Внеочередным общим собранием акционеров киностудии "Ленфильм" временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии с 26 февраля назначен Эдуард Николаевич Суворов", - сказала собеседница агентства.
Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
"Ленфильм" – старейшая киностудия России. Именно на территории современного "Ленфильма", в четвертом павильоне, бывшем театре "Аквариум", состоялся первый киносеанс в России.
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