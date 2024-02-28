https://ria.ru/20240228/lenfilm-1930053604.html

На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора

На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора - РИА Новости, 28.02.2024

На "Ленфильме" назначили нового врио гендиректора

Врио генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости на киностудии. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:46

2024-02-28T17:46

2024-02-28T17:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Врио генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости на киностудии."Внеочередным общим собранием акционеров киностудии "Ленфильм" временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии с 26 февраля назначен Эдуард Николаевич Суворов", - сказала собеседница агентства.Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется."Ленфильм" – старейшая киностудия России. Именно на территории современного "Ленфильма", в четвертом павильоне, бывшем театре "Аквариум", состоялся первый киносеанс в России.

https://ria.ru/20230707/kino-1882555384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ленфильм, россия, новости культуры, санкт-петербург