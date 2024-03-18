Харитонов прокомментировал итоги президентских выборов
Харитонов назвал результат КПРФ на выборах президента России достойным
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов отвечает на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе в Москве
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов отвечает на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе в Москве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов считает, что у КПРФ достойный результат на выборах президента РФ.
"Наш результат достойный в этой ситуации", - сказал он на пресс-конференции.
Харитонов добавил, что поддержка его, как кандидата, осталась, так как ниже второго места КПРФ не опускается.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.