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Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024
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15:28 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО
Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:28
2024-03-18T15:28
в мире
грузия
йенс столтенберг
нато
европейский совет
тбилиси
баку
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса. Столтенберг прибыл в понедельник с визитом в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления доя СМИ. "Несколько дней назад турецкий военный фрегат посетил Батуми и встретился с грузинскими партнерами. Это пример того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся возможностями и укрепляем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО", - заявил Столтенберг на брифинге. По его словам, такие действия продолжаются для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции. "Среди них решение Бухареста, которое подразумевает, что Грузия станет членом альянса НАТО. Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО", - заявил Столтенберг.
https://ria.ru/20240318/flag-1933967133.html
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в мире, грузия, йенс столтенберг, нато, европейский совет, тбилиси, баку, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Йенс Столтенберг, НАТО, Европейский совет, Тбилиси, Баку, Ираклий Кобахидзе
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО

Столтенберг: Грузия очень важна для НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса.
Столтенберг прибыл в понедельник с визитом в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления доя СМИ.
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«
"Несколько дней назад турецкий военный фрегат посетил Батуми и встретился с грузинскими партнерами. Это пример того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся возможностями и укрепляем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО", - заявил Столтенберг на брифинге.
По его словам, такие действия продолжаются для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции.
«
"Среди них решение Бухареста, которое подразумевает, что Грузия станет членом альянса НАТО. Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО", - заявил Столтенберг.
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В миреГрузияЙенс СтолтенбергНАТОЕвропейский советТбилисиБакуИраклий Кобахидзе
 
 
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