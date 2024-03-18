https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html

Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО

Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024

Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО

Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:28

2024-03-18T15:28

2024-03-18T15:28

в мире

грузия

йенс столтенберг

нато

европейский совет

тбилиси

баку

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса. Столтенберг прибыл в понедельник с визитом в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления доя СМИ. "Несколько дней назад турецкий военный фрегат посетил Батуми и встретился с грузинскими партнерами. Это пример того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся возможностями и укрепляем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО", - заявил Столтенберг на брифинге. По его словам, такие действия продолжаются для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции. "Среди них решение Бухареста, которое подразумевает, что Грузия станет членом альянса НАТО. Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО", - заявил Столтенберг.

https://ria.ru/20240318/flag-1933967133.html

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грузия

тбилиси

баку

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в мире, грузия, йенс столтенберг, нато, европейский совет, тбилиси, баку, ираклий кобахидзе