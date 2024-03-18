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Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО
Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:28
2024-03-18T15:28
2024-03-18T15:28
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ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса. Столтенберг прибыл в понедельник с визитом в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления доя СМИ. "Несколько дней назад турецкий военный фрегат посетил Батуми и встретился с грузинскими партнерами. Это пример того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся возможностями и укрепляем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО", - заявил Столтенберг на брифинге. По его словам, такие действия продолжаются для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции. "Среди них решение Бухареста, которое подразумевает, что Грузия станет членом альянса НАТО. Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО", - заявил Столтенберг.
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в мире, грузия, йенс столтенберг, нато, европейский совет, тбилиси, баку, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Йенс Столтенберг, НАТО, Европейский совет, Тбилиси, Баку, Ираклий Кобахидзе
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО
Столтенберг: Грузия очень важна для НАТО