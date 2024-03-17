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Явка на выборах в Тверской области превысила 65 процентов

Явка на выборах в Тверской области превысила 65 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Тверской области превысила 65 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 воскресенья в Тверской области составила 65,68%, превысив показатели 2018 года, сообщила избирательная... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:33

2024-03-17T18:33

2024-03-17T18:33

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 воскресенья в Тверской области составила 65,68%, превысив показатели 2018 года, сообщила избирательная комиссия региона. "По состоянию на 18.00 17 марта 2024 года в Тверской области проголосовали 65,68% от общего количества включенных в списки избирателей нашего региона", - сообщил облизбирком в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка в Тверской области составляла 57,58%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов