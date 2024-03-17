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Явка на выборах в Рязанской области превысила 71 процент

Явка на выборах в Рязанской области превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Рязанской области превысила 71 процент

Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 воскресенья в Рязанской области составила 71,88%, превысив показатели 2018 года, сообщила избирательная... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:29

2024-03-17T18:29

2024-03-17T18:29

выборы президента россии — 2024

политика

рязанская область

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 воскресенья в Рязанской области составила 71,88%, превысив показатели 2018 года, сообщила избирательная комиссия региона. "Явка избирателей по состоянию на 18.00 17 марта 2024 года в Рязанской области составила 71,88%", - сообщил облизбирком в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка в Рязанской области составляла 65,14%.

рязанская область

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политика, рязанская область, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф