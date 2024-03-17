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Явка на выборах президента в Югре превысила 84 процента

Явка на выборах президента в Югре превысила 84 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Югре превысила 84 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ на 16.00 мск в третий день голосования в Ханты-Мансийском автономном округе составила рекордные 84,51%, сообщает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:00

2024-03-17T17:00

2024-03-17T17:00

выборы президента россии — 2024

политика

россия

север

ханты-мансийский автономный округ

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 16.00 мск в третий день голосования в Ханты-Мансийском автономном округе составила рекордные 84,51%, сообщает избирательная комиссия региона. "По состоянию на 18.00 (16.00 мск) на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 955 485 человек, что составляет 84,51% от общего количества избирателей", - говорится в сообщении. Таким образом, в настоящее время явка больше рекордных, по данным окружного избиркома, 69,7% избирателей, проголосовавших на выборах президента в 2018 году. Уточняется, что голосование в автономном округе проходит в спокойном режиме, жалоб и обращений в избирком не поступало. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом следят более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали более 51 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

россия

север

ханты-мансийский автономный округ

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политика, россия, север, ханты-мансийский автономный округ, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф, югра