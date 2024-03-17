https://ria.ru/20240317/yavka-1933714917.html
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:42
2024-03-17T15:42
2024-03-17T15:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алексей зудин
венгрия
белоруссия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским почетно, сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Наши сограждане выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах, очереди отмечаются в Венгрии, Белоруссии, Казахстане, Египте. В Южной Корее явка избирателей оказалась также существенно выше, отмечают в посольстве РФ. "Это солидарность со своим государством, проявление того, что российская идентичность стала сильной, более значимой", - сказал эксперт. По его словам, "быть российским гражданином за границей – почетно, это еще один фактор, который работает на явку". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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венгрия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Голосование в Мадриде
Выборы президента России в Мадриде
2024-03-17T15:42
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PT0M19S
Очередь на избирательный участок в посольстве России в Варшаве
Около 400 человек стоят в очереди на избирательный участок в посольстве России в Варшаве.
2024-03-17T15:42
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PT0M22S
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Очередь перед посольством России в Братиславе
очередь перед посольством России в Братиславе.
2024-03-17T15:42
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей зудин, венгрия, белоруссия, видео
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алексей Зудин, Венгрия, Белоруссия
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским почетно, сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
2024-03-17T15:42
true
PT0M19S
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
Эксперт: явка за рубежом показывает солидарность россиян с Родиной