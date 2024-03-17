Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:42 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933714917.html
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:42
2024-03-17T15:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алексей зудин
венгрия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933708936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb2f45ae5459b54cd571a0d3cc8f3172.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским почетно, сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Наши сограждане выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах, очереди отмечаются в Венгрии, Белоруссии, Казахстане, Египте. В Южной Корее явка избирателей оказалась также существенно выше, отмечают в посольстве РФ. "Это солидарность со своим государством, проявление того, что российская идентичность стала сильной, более значимой", - сказал эксперт. По его словам, "быть российским гражданином за границей – почетно, это еще один фактор, который работает на явку". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
венгрия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Голосование в Мадриде
Выборы президента России в Мадриде
2024-03-17T15:42
true
PT0M19S
Очередь на избирательный участок в посольстве России в Варшаве
Около 400 человек стоят в очереди на избирательный участок в посольстве России в Варшаве.
2024-03-17T15:42
true
PT0M22S
Очередь перед посольством России в Братиславе
очередь перед посольством России в Братиславе.
2024-03-17T15:42
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933708936_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f15b5af67b1cbea49026bb1996db4df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, алексей зудин, венгрия, белоруссия, видео
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алексей Зудин, Венгрия, Белоруссия
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским почетно, сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
2024-03-17T15:42
true
PT0M19S
Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом

Эксперт: явка за рубежом показывает солидарность россиян с Родиной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским почетно, сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Наши сограждане выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах, очереди отмечаются в Венгрии, Белоруссии, Казахстане, Египте. В Южной Корее явка избирателей оказалась также существенно выше, отмечают в посольстве РФ.
"Это солидарность со своим государством, проявление того, что российская идентичность стала сильной, более значимой", - сказал эксперт.
По его словам, "быть российским гражданином за границей – почетно, это еще один фактор, который работает на явку".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлексей ЗудинВенгрияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала