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Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом

Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

Эксперт прокомментировал высокую активность россиян на выборах за рубежом

Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:42

2024-03-17T15:42

2024-03-17T15:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

алексей зудин

венгрия

белоруссия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Высокая активность россиян, которые пришли проголосовать на выборах президента РФ за рубежом, говорит о солидарности наших граждан с Родиной, быть русским почетно, сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Наши сограждане выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах, очереди отмечаются в Венгрии, Белоруссии, Казахстане, Египте. В Южной Корее явка избирателей оказалась также существенно выше, отмечают в посольстве РФ. "Это солидарность со своим государством, проявление того, что российская идентичность стала сильной, более значимой", - сказал эксперт. По его словам, "быть российским гражданином за границей – почетно, это еще один фактор, который работает на явку". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

венгрия

белоруссия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование в Мадриде Выборы президента России в Мадриде 2024-03-17T15:42 true PT0M19S

Очередь на избирательный участок в посольстве России в Варшаве Около 400 человек стоят в очереди на избирательный участок в посольстве России в Варшаве. 2024-03-17T15:42 true PT0M22S

Очередь перед посольством России в Братиславе очередь перед посольством России в Братиславе. 2024-03-17T15:42 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, алексей зудин, венгрия, белоруссия, видео