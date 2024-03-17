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Путин лидирует на выборах президента после обработки 70 процентов голосов

Путин лидирует на выборах президента после обработки 70 процентов голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента после обработки 70 процентов голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов, Николай Харитонов набирает 4,19%, Леонид Слуцкий - 3,15%, Владислав Даванков - 4,08%, следует РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:57

2024-03-17T23:57

2024-03-17T23:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов, Николай Харитонов набирает 4,19%, Леонид Слуцкий - 3,15%, Владислав Даванков - 4,08%, следует из данных ЦИК после обработки 70,03% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 70,03% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,17% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,19% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,15% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,08% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, госдума рф