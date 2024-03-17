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На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов

На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов

Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:51

2024-03-17T23:51

2024-03-17T23:52

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

республика тыва

дальний восток

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 95,37% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,10% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 1,14% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 1,07% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

республика тыва

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Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, республика тыва, дальний восток, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф