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На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:51 17.03.2024 (обновлено: 23:52 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933841330.html
На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов
На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:51
2024-03-17T23:52
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
республика тыва
дальний восток
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 95,37% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,10% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 1,14% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 1,07% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, республика тыва, дальний восток, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Тыва, Дальний Восток, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов

В Туве обработали 100% протоколов, Путин побеждает с 95,37% голосов избирателей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 95,37% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,10% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 1,14% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 1,07% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
© ИнфографикаРезультаты Владимира Путина на президентских выборах
Результаты Владимира Путина на президентских выборах
© Инфографика
Результаты Владимира Путина на президентских выборах
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика ТываДальний ВостокНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРКПРФ
 
 
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