На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов
В Туве обработали 100% протоколов, Путин побеждает с 95,37% голосов избирателей
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 95,37% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,10% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 1,14% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 1,07% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
© ИнфографикаРезультаты Владимира Путина на президентских выборах
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Результаты Владимира Путина на президентских выборах