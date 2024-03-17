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Путин лидирует на выборах президента по данным 40 процентов протоколов

Путин лидирует на выборах президента по данным 40 процентов протоколов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента по данным 40 процентов протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11%, Владислав Даванков - 3,92%, Леонид Слуцкий - 3,06%, следует РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:06

2024-03-17T22:06

2024-03-17T22:10

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дальний восток

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11%, Владислав Даванков - 3,92%, Леонид Слуцкий - 3,06%, следует из данных ЦИК после обработки 40% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,34% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,11% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,06% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,92% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, дальний восток