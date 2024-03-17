https://ria.ru/20240317/vybory-1933803929.html
Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая
Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая - РИА Новости, 17.03.2024
Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая
Более 9,5 тысячи избирателей, по предварительным данным, проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, активность избирателей - высокая, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:44
2024-03-17T21:44
2024-03-17T21:44
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ДУШАНБЕ, 17 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Более 9,5 тысячи избирателей, по предварительным данным, проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, активность избирателей - высокая, сообщила журналистам зампред комиссии, советник-посланник посольства РФ Вера Хуторская. В Таджикистане шесть избирательных участков, где проходили выборы президента РФ, закрылись в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов. "Выборы прошли при высокой активности избирателей, на шести участках в Таджикистане, по предварительным данным, проголосовали более 9,5 тысячи человек", - сказала она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, таджикистан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, владимир путин
В мире, Россия, Таджикистан, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая
Избиратели проявили высокую активность на выборах президента РФ в Таджикистане
ДУШАНБЕ, 17 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Более 9,5 тысячи избирателей, по предварительным данным, проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, активность избирателей - высокая, сообщила журналистам зампред комиссии, советник-посланник посольства РФ Вера Хуторская.
В Таджикистане шесть избирательных участков, где проходили выборы президента РФ, закрылись в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов.
"Выборы прошли при высокой активности избирателей, на шести участках в Таджикистане, по предварительным данным, проголосовали более 9,5 тысячи человек", - сказала она.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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