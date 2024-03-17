https://ria.ru/20240317/vybory-1933803929.html

Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая

Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая - РИА Новости, 17.03.2024

Активность избирателей на выборах президента России в Таджикистане высокая

Более 9,5 тысячи избирателей, по предварительным данным, проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, активность избирателей - высокая, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:44

2024-03-17T21:44

2024-03-17T21:44

в мире

россия

таджикистан

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_418f7f670ad654f30dc33f9f8b080ade.jpg

ДУШАНБЕ, 17 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Более 9,5 тысячи избирателей, по предварительным данным, проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, активность избирателей - высокая, сообщила журналистам зампред комиссии, советник-посланник посольства РФ Вера Хуторская. В Таджикистане шесть избирательных участков, где проходили выборы президента РФ, закрылись в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов. "Выборы прошли при высокой активности избирателей, на шести участках в Таджикистане, по предварительным данным, проголосовали более 9,5 тысячи человек", - сказала она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933803099.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, таджикистан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, владимир путин