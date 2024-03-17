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Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Амурской области

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Амурской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Амурской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Амурской области с 86,99% после обработки 99,01% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:16

2024-03-17T21:16

2024-03-17T21:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

амурская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Амурской области с 86,99% после обработки 99,01% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,99% голосов, Николай Харитонов - 3,94%, Леонид Слуцкий - 3,69%, Владислав Даванков - 3,62%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, россия, амурская область, владимир путин