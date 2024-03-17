https://ria.ru/20240317/vybory-1933793438.html

Exit Poll ФОМ: Харитонов набирает 4,7%, Даванков —3,6%, Слуцкий - 2,5%

Exit Poll ФОМ: Харитонов набирает 4,7%, Даванков —3,6%, Слуцкий - 2,5% - РИА Новости, 17.03.2024

Exit Poll ФОМ: Харитонов набирает 4,7%, Даванков —3,6%, Слуцкий - 2,5%

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,8% голосов, Николай Харитонов набирает 4,7% процентов голосов, Владислав Даванков - 3,6% голосов, Леонид... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:08

2024-03-17T21:08

2024-03-17T22:46

выборы президента россии — 2024

фонд "общественное мнение"

россия

политика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

кпрф

лдпр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,8% голосов, Николай Харитонов набирает 4,7% процентов голосов, Владислав Даванков - 3,6% голосов, Леонид Слуцкий - 2,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll ФОМ."Владимир Путин, самовыдвижение, 87,8. Николай Харитонов, КПРФ, 4,7. Владислав Даванков, "Новые люди", 3,6. Леонид Слуцкий, ЛДПР, 2,5. Недействительные бюллетени 1,4. Отказались ответить (% от числа обращений к избирателям): 36,5", - свидетельствуют данные exit poll ФОМ.Результаты Харитонова, Слуцкого и Даванкова могут меняться, и места кандидатов также могут претерпеть изменения.Выборка опроса репрезентирует избирателей РФ и включает 1320 избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населённых пунктах РФ. На каждом участке опрос проходил в течение трех дней. Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230 тысяч человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

фонд "общественное мнение", россия, политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, кпрф, лдпр, николай харитонов