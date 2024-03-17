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Пасечник рассказал о попытках Киева сорвать выборы президента в ЛНР

Пасечник рассказал о попытках Киева сорвать выборы президента в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2024

Пасечник рассказал о попытках Киева сорвать выборы президента в ЛНР

Киев предпринял ряд попыток сорвать выборы в Луганской Народной Республике, заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:24

2024-03-17T20:24

2024-03-17T20:25

выборы президента россии — 2024

политика

луганская народная республика

леонид пасечник

цик рф

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Киев предпринял ряд попыток сорвать выборы в Луганской Народной Республике, заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее глава Алчевской администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром 17 марта ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. Позже местные власти сообщили, что ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза. В результате были повреждены восемь жилых домов. "Вы прекрасно знаете, что наши враги предпринимали очень много попыток для того, чтобы испортить нам выборы, сорвать выборы, запугать нас, но сегодня в условиях боевых действий, в условиях очень напряженной международной обстановки наша страна как никогда едина. И никакие диверсионные группы, никакие обстрелы, не смогут нас запугать и сломить нашу веру", - сказал глава ЛНР. На Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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Глава ЛНР Леонид Пасечник о попытках Киева сорвать выборы Киев предпринял ряд попыток сорвать выборы на территории ЛНР, но не смог запугать жителей Республики. Заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. 2024-03-17T20:24 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, луганская народная республика, леонид пасечник, цик рф