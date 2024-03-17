https://ria.ru/20240317/vybory-1933719301.html

Миньон, блины и танцы сопровождают выборы на участке в Ростове-на-Дону

Миньон, блины и танцы сопровождают выборы на участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.03.2024

Миньон, блины и танцы сопровождают выборы на участке в Ростове-на-Дону

Выборы президента России на избирательном участке №1904 в Первомайском районе Ростова-на-Дону проходят при участии аниматора в костюме миньона, танцевального... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:55

2024-03-17T15:55

2024-03-17T17:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

первомайский район

ростов-на-дону

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России на избирательном участке №1904 в Первомайском районе Ростова-на-Дону проходят при участии аниматора в костюме миньона, танцевального коллектива, избирателей угощают чаем и блинами, и все это сделано для создания атмосферы праздника, рассказал РИА Новости председатель участка Тимур Абасов. "Для меня самого день выборов - это был всегда праздничный день, поэтому мы решили создать для наших граждан праздничную обстановку, чтобы они приходили, голосовали, и в хорошем настроении уходили домой", - сказал Абасов. По словам собеседника агентства, на избирательном участке №1904 в Первомайском районе Ростова-на-Дону на данный момент явка составляет более 60 процентов, люди продолжают идти на выборы, и их приходит в течение дня на участок все больше. При этом в ходе голосования за все дни не было зафиксировано ни одной попытки совершения противоправных действий. "На нашем избирательном участке не было ни одного нарушения, никаких негативных настроений тоже не было… к счастью, не было никаких провокаций, различных противоправных действий… на настоящий момент все хорошо", - отметил Абасов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/artisty-1933718578.html

россия

первомайский район

ростов-на-дону

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политика, россия, первомайский район , ростов-на-дону, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф