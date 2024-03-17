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В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами - РИА Новости, 17.03.2024
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами
В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:16
2024-03-17T14:16
2024-03-17T14:24
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает корреспондент РИА Новости. Перед зрителями выступил коллектив. Они исполнили частушки под народные музыкальные инструменты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, москва, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами в честь Масленицы