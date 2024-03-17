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В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами

В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами - РИА Новости, 17.03.2024

В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами

В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:16

2024-03-17T14:16

2024-03-17T14:24

выборы президента россии — 2024

политика

москва

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает корреспондент РИА Новости. Перед зрителями выступил коллектив. Они исполнили частушки под народные музыкальные инструменты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф