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В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:16 17.03.2024 (обновлено: 14:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933686456.html
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами - РИА Новости, 17.03.2024
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами
В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:16
2024-03-17T14:24
выборы президента россии — 2024
политика
москва
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает корреспондент РИА Новости. Перед зрителями выступил коллектив. Они исполнили частушки под народные музыкальные инструменты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами

В штабе по наблюдению за выборами в Москве угощают блинами в честь Масленицы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве проходят масленичные гуляния с частушками, всех желающих угощают блинами, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зрителями выступил коллектив. Они исполнили частушки под народные музыкальные инструменты.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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