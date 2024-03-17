https://ria.ru/20240317/vybory-1933655979.html

На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди

На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди - РИА Новости, 17.03.2024

На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди

Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:22

2024-03-17T12:22

2024-03-17T13:25

выборы президента россии — 2024

россия

алма-ата

казахстан

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы проголосовать, избиратели стоят по два часа, очередь движется со скоростью примерно метр в минуту. Люди помогают вновь прибывшим искать хвост очереди. Она тянется от улицы Жандосова, на которой располагается генконсульство России, до угла улицы Манаса и еще около километра до проспекта Бухар-жырау. В здании дипмиссии расположены два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам. Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933645898.html

россия

алма-ата

казахстан

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Дарья Буймова

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Очереди к избирательным участкам в генконсульстве РФ в Алма-Ате Сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам в генконсульстве РФ в Алма-Ате. 2024-03-17T12:22 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алма-ата, казахстан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф, в мире