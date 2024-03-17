На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди
Россияне ожидают в очереди к избирательным участкам в генконсульстве в Алма-Ате
© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
© Sputnik / Санат Имангалиев
Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Чтобы проголосовать, избиратели стоят по два часа, очередь движется со скоростью примерно метр в минуту. Люди помогают вновь прибывшим искать хвост очереди. Она тянется от улицы Жандосова, на которой располагается генконсульство России, до угла улицы Манаса и еще около километра до проспекта Бухар-жырау.
В здании дипмиссии расположены два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам.
Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.