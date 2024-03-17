Рейтинг@Mail.ru
На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:22 17.03.2024 (обновлено: 13:25 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933655979.html
На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди
На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди - РИА Новости, 17.03.2024
На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди
Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:22
2024-03-17T13:25
выборы президента россии — 2024
россия
алма-ата
казахстан
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933670562_0:24:1504:870_1920x0_80_0_0_0cc2b12156b6a28ee2cad4c640daad69.jpg
АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы проголосовать, избиратели стоят по два часа, очередь движется со скоростью примерно метр в минуту. Люди помогают вновь прибывшим искать хвост очереди. Она тянется от улицы Жандосова, на которой располагается генконсульство России, до угла улицы Манаса и еще около километра до проспекта Бухар-жырау. В здании дипмиссии расположены два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам. Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933645898.html
россия
алма-ата
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очереди к избирательным участкам в генконсульстве РФ в Алма-Ате
Сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам в генконсульстве РФ в Алма-Ате.
2024-03-17T12:22
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933670562_113:0:1394:961_1920x0_80_0_0_25859d0cbc9c2fe78f775d4339b03433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алма-ата, казахстан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Алма-Ата, Казахстан, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Совет Федерации РФ, В мире
На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди

Россияне ожидают в очереди к избирательным участкам в генконсульстве в Алма-Ате

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Санат Имангалиев
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Чтобы проголосовать, избиратели стоят по два часа, очередь движется со скоростью примерно метр в минуту. Люди помогают вновь прибывшим искать хвост очереди. Она тянется от улицы Жандосова, на которой располагается генконсульство России, до угла улицы Манаса и еще около километра до проспекта Бухар-жырау.
В здании дипмиссии расположены два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам.
Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в Киргизии. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь
Вчера, 11:33
 
Выборы президента России — 2024РоссияАлма-АтаКазахстанЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Совет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала