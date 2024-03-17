https://ria.ru/20240317/viktorina-1933660871.html

Победители викторины на выборах в Новгородской области выиграли автомобили

Победители викторины на выборах в Новгородской области выиграли автомобили - РИА Новости, 17.03.2024

Победители викторины на выборах в Новгородской области выиграли автомобили

Два мужчины из Старорусского и Чудовского районов Новгородской области стали в день выборов президента РФ обладателями одних из главных призов – автомобилей... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:46

2024-03-17T12:46

2024-03-17T13:02

выборы президента россии — 2024

общество

новгородская область

россия

великий новгород

сергей зернов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Два мужчины из Старорусского и Чудовского районов Новгородской области стали в день выборов президента РФ обладателями одних из главных призов – автомобилей Lada Vesta и Niva - исторической викторины, передает корреспондент РИА Новости. Викторина, посвященной 80-летнию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, стартовала с середины февраля. Организатор - Новгородское отделение Российского общества историков-архивистов. В дни выборов президента России проходит розыгрыш. Волонтеры отсканировали анкеты с правильными ответами, и с помощью математической модели были определены победители. По итогам второго дня исторической викторины победителями стали – Денис Тимошин из деревни Нагово Старорусского района и Сергей Зернов из города Чудово. Директор сельского дома культуры Тимошин получил Lada Vesta, а строитель Зернов - Niva. "Честно сказать, не поверил, потому что первый раз в жизни что-то выиграл, осознание до сих пор не приходит. Сначала подумал, что мошенники… Конечно, машина нужна. Я свою старенькую машину отдам младшему сыну как начинающему водителю, а на этой буду ездить сам", - рассказал Тимошин. "С утра позвонили, сказали: "Вы выиграли машину". Я перезвонил, спросил: "Это развод?". Машина нужна, особенно по работе, потому что и краеведческие музеи ремонтируем, и воинские захоронения. На Niva можно проехать теперь везде. Выиграл первый раз в жизни, никогда раньше не везло",- сказал Зернов. По итогам первого дня викторины, в субботу три машины получили две жительницы Великого Новгорода и многодетный отец из Боровичей. Всего было разыграно пять машин. Остался главный приз – однокомнатная квартира в Великом Новгороде. По словам организаторов, имя победителя будет известно в воскресенье поздно вечером во время заключительного розыгрыша. Кроме того, для участников викторины подготовлено более 18 тысяч других призов. На территории Новгородской области в воскресенье открылся 521 избирательный участок (517 основных и 4 временных) для голосования. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

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Варвара Скокшина

общество, новгородская область, россия, великий новгород, сергей зернов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф