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В Сеуле массово голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:15 17.03.2024 (обновлено: 09:28 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
Российские граждане массово голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Сеуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:15
2024-03-17T09:28
выборы президента россии — 2024
в мире
сеул
южная корея
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СЕУЛ, 17 мар - РИА Новости. Российские граждане массово голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в российском Генконсульстве в Пусане (№8174) открыты избирательные участки, они работают с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск). Сначала перед участком в Сеуле выстроилась небольшая очередь человек из тридцати, но позднее стали массово подходить избиратели. Очередь из россиян росла, и после полудня по местному времени перед избирательным участком находились уже более 250 человек, их число пока не уменьшается, так как постоянно подходят новые избиратели. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933591486.html
сеул
южная корея
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60
353
60
Избирательные участки на выборах президента России в Южной Корее
Избирательные участки на выборах президента России открылись в воскресенье в Южной Корее, сообщают посольство и генконсульство РФ.
2024-03-17T08:15
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Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Сеуле
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась перед избирательным участком в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.
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60
353
60
в мире, сеул, южная корея
Выборы президента России — 2024, В мире, Сеул, Южная Корея
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России

В Сеуле массово голосуют на выборах президента России на участке в посольстве

Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 мар - РИА Новости. Российские граждане массово голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в российском Генконсульстве в Пусане (№8174) открыты избирательные участки, они работают с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск).
Сначала перед участком в Сеуле выстроилась небольшая очередь человек из тридцати, но позднее стали массово подходить избиратели.
Очередь из россиян росла, и после полудня по местному времени перед избирательным участком находились уже более 250 человек, их число пока не уменьшается, так как постоянно подходят новые избиратели.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избирательный участок для голосования на выборах президента РФ в российском посольстве в Токио - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь
Вчера, 05:59
 
Выборы президента России — 2024В миреСеулЮжная Корея
 
 
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