https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
Российские граждане массово голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Сеуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:15
2024-03-17T08:15
2024-03-17T09:28
выборы президента россии — 2024
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СЕУЛ, 17 мар - РИА Новости. Российские граждане массово голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в российском Генконсульстве в Пусане (№8174) открыты избирательные участки, они работают с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск). Сначала перед участком в Сеуле выстроилась небольшая очередь человек из тридцати, но позднее стали массово подходить избиратели. Очередь из россиян росла, и после полудня по местному времени перед избирательным участком находились уже более 250 человек, их число пока не уменьшается, так как постоянно подходят новые избиратели. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Избирательные участки на выборах президента России в Южной Корее
Избирательные участки на выборах президента России открылись в воскресенье в Южной Корее, сообщают посольство и генконсульство РФ.
2024-03-17T08:15
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Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Сеуле
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась перед избирательным участком в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-17T08:15
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, южная корея
Выборы президента России — 2024, В мире, Сеул, Южная Корея
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России на участке в посольстве