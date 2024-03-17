https://ria.ru/20240317/putin-1933822463.html

Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов

Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов

Владимир Путин набирает 85,86% голосов на выборах президента РФ в Чувашской республике после обработки 3,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:35

2024-03-17T22:35

2024-03-17T22:40

выборы президента россии — 2024

политика

чувашская республика (чувашия)

россия

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владимир путин

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 85,86% голосов на выборах президента РФ в Чувашской республике после обработки 3,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 85,86% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 6,37% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,57% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,27% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/porcha-1933824075.html

чувашская республика (чувашия)

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дальний восток

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политика, чувашская республика (чувашия), россия, дальний восток, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, кпрф, лдпр, госдума рф