https://ria.ru/20240317/putin-1933822463.html
Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов
Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов
Владимир Путин набирает 85,86% голосов на выборах президента РФ в Чувашской республике после обработки 3,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:35
2024-03-17T22:35
2024-03-17T22:40
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 85,86% голосов на выборах президента РФ в Чувашской республике после обработки 3,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 85,86% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 6,37% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,57% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,27% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/porcha-1933824075.html
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Выборы президента России — 2024, Политика, Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, КПРФ, ЛДПР, Госдума РФ
Путин лидирует в Чувашии с 85,86 процента голосов
Путин лидирует в Чувашии с 85,86% голосов после обработки 3,16% протоколов