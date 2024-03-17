https://ria.ru/20240317/putin-1933817815.html

Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов

Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов

Владимир Путин набирает 80,74% голосов на выборах президента РФ в Томской области после обработки 86,38% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:20

2024-03-17T22:20

2024-03-17T22:20

выборы президента россии — 2024

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николай харитонов

владислав даванков

томская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 80,74% голосов на выборах президента РФ в Томской области после обработки 86,38% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 80,74% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 7,71% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,63% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/putin-1933817575.html

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политика, россия, дальний восток, николай харитонов, владислав даванков, томская область, владимир путин, госдума рф, лдпр, кпрф