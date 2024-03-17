https://ria.ru/20240317/putin-1933817815.html
Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов
Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов
Владимир Путин набирает 80,74% голосов на выборах президента РФ в Томской области после обработки 86,38% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:20
2024-03-17T22:20
2024-03-17T22:20
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 80,74% голосов на выборах президента РФ в Томской области после обработки 86,38% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 80,74% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 7,71% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,63% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дальний Восток, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Томская область, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
Путин лидирует в Томской области с 80,74 процента голосов
Путин лидирует в Томской области с 80,74% после обработки 86,38% протоколов