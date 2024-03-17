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На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов
На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов
Владимир Путин набирает 93,21% голосов на выборах президента РФ в Курской области после обработки 4,82% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:14
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 93,21% голосов на выборах президента РФ в Курской области после обработки 4,82% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 93,21% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,16% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,07% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,72% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, пермский край, курская область, николай харитонов, владимир путин, госдума рф, лдпр, кпрф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Пермский край, Курская область, Николай Харитонов, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Владислав Даванков
На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов
В Пермском крае обработали 4,82% протоколов, Путин набирает 93,21% голосов