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На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов

На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента в Пермском крае Путин набирает 93,21 процента голосов

Владимир Путин набирает 93,21% голосов на выборах президента РФ в Курской области после обработки 4,82% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

пермский край

курская область

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 93,21% голосов на выборах президента РФ в Курской области после обработки 4,82% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 93,21% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,16% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,07% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,72% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, пермский край, курская область, николай харитонов, владимир путин, госдума рф, лдпр, кпрф, владислав даванков