https://ria.ru/20240317/putin-1933798733.html

Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов

Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий - 3,01% голосов, Владислав Даванков... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:28

2024-03-17T21:28

2024-03-17T21:34

выборы президента россии — 2024

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госдума рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий - 3,01% голосов, Владислав Даванков - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 30,04% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933799810.html

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политика, россия, арктика, дальний восток, николай харитонов, владимир путин, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), кпрф