https://ria.ru/20240317/putin-1933798733.html
Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов
Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий - 3,01% голосов, Владислав Даванков... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:28
2024-03-17T21:28
2024-03-17T21:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
арктика
дальний восток
николай харитонов
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925104887_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_a5f03284a587beea57f993ddb9ea1fc2.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий - 3,01% голосов, Владислав Даванков - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 30,04% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933799810.html
россия
арктика
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925104887_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_715fee105e032591964416f849774194.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, арктика, дальний восток, николай харитонов, владимир путин, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Арктика, Дальний Восток, Николай Харитонов, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), КПРФ
Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов
Данные ЦИК: Путин лидирует с 87,68% голосов после обработки 30% протоколов