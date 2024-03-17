https://ria.ru/20240317/putin-1933798188.html

Путин лидирует в Петербурге с 80,46 процента голосов

Путин лидирует в Петербурге с 80,46 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Петербурге с 80,46 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 80,46% голосов после обработки 0,10% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:26

2024-03-17T21:26

2024-03-17T21:31

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

россия

владимир путин

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 80,46% голосов после обработки 0,10% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 80,46% голосов, Владислав Даванков - 9,51%, Николай Харитонов - 3,98%, Леонид Слуцкий - 2,95%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков