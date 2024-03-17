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Первые данные ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России
Первые данные ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Первые данные ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:01
2024-03-17T21:01
2024-03-17T21:11
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - 3,73% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 24,4% протоколов.Первые данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,97% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,8% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,96% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,73% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Николай Харитонов, Арктика
Первые данные ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России
Первые данные ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с 87,8% голосов