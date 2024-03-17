https://ria.ru/20240317/proschenoe-1933008894.html

"Извиняться необязательно". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье

"Извиняться необязательно". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье - РИА Новости, 17.03.2024

"Извиняться необязательно". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье

У православных верующих — Прощеное воскресенье. В канун Великого поста все примиряются друг с другом. Хотя обряд весьма популярен, зачастую его трактуют... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:00

2024-03-17T08:00

2024-03-17T08:14

религия

пасха

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных верующих — Прощеное воскресенье. В канун Великого поста все примиряются друг с другом. Хотя обряд весьма популярен, зачастую его трактуют неправильно. О расхожих стереотипах — в материале РИА Новости.Даже оттепель не навредила"Чин прощения", пожалуй, — самая трогательная из православных традиций. Именно с нее начинается Великий пост — время покаяния и самого строгого воздержания, когда верующие усиленно молятся, приводят в порядок мысли и чувства.По воскресеньям вечером в храмах звучат покаянные песнопения. Священнослужители — в черном облачении. Гаснет свет, и собравшиеся подходят друг к другу со словами: "Прости меня!" Ответ: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Кто-то обнимается, у некоторых на глазах слезы.В этот день церковь чтит одно из самых драматичных событий священной истории — "Воспоминание Адамова изгнания".Первые люди, по Библии, ослушались Бога и вкусили плод Древа познания добра и зла. За это Господь изгнал их из Эдема. Так человек, согласно вероучению, стал смертным: подверженным многим болезням, добывающим "хлеб свой в поте лица". Все это — следствие первородного греха, который передается из поколения в поколение.Адам каялся в содеянном. В Прощеное воскресенье духовенство призывает паству последовать его примеру.Но со временем этот сугубо религиозный обряд стал популярным обычаем. В последний день масленичной недели и невоцерковленные люди просят прощения у своих друзей и близких.Даже советская атеистическая пропаганда не смогла искоренить эту традицию. Хотя и очень старалась.В хрущевскую оттепель, когда Масленицу возродили как "сугубо народный праздник", Прощеное воскресенье приобрело иной смысл: мол, в этот день нужно попрощаться с обилием блинов. Так прощение стало прощанием.Последнее простиИнтересно, что в первые века христианства в какой-то степени так и было."Чин прощения сложился в палестинских монастырях приблизительно в V столетии. На весь Великий пост — вплоть до Пасхи — насельники удалялись в пустыню, чтобы остаться в полном одиночестве, наедине со своими мыслями", — объясняет настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.Но многие могли и не вернуться: умирали от старости или болезни, становились жертвой диких зверей или разбойников. Понимая это, отшельники примирялись друг с другом перед долгим расставанием.Тем самым иноки следовали одной из заповедей Христа: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Этот евангельский отрывок в Прощеное воскресенье читают во всех православных храмах.Вообще, покаяние — одно из ключевых для христианства понятий. Ведь, как указывают святые отцы, всякий — даже младенец — причастен к первородному греху. Это приводит душу в "немирное состояние": человек не желает жить в мире и согласии с другими людьми. Значит, прежде всего надо изменить свое отношение к окружающим."При этом важно понимать, что это происходит посредством силы Божией. Человек слаб для того, чтобы справиться с грехами в одиночку. А Господь неизменно дает каждому шанс. Кроме того, изменение не должно быть чем-то внешним — не затрагивающим душу", — уточняет отец Александр.Поэтому внутренняя перестройка вовсе не означает простого "сокрушения о грехах". Ранние христиане относились к обряду очень серьезно и совершали его лишь раз — перед крещением, обязуясь больше не творить зла. А нарушение каралось изгнанием из Церкви.В наши дни правило гораздо мягче: главный принцип — это прощение."Труднейший подвиг"Казалось бы, ничего сложного: прости человека — и все наладится. Тем более не нужно гадать, когда это сделать, — в календаре есть специальной день.Однако это вовсе не значит, что 17 марта можно "обнулить" людям все обиды, самому извиниться и разойтись до следующего Прощеного воскресенья. Церковь призывает совершать такое очищение постоянно. И чтобы напомнить об этом, священник во время каждой литургии выходит из алтаря к верующим и просит у прихожан прощения, а те отвечают ему тем же.При этом популярный в народе обычай даже в Прощеное воскресенье уместен далеко не всегда."Довольно странно, если человек выйдет на улицу и станет извиняться перед каждым встречным. То же самое — и с церковной традицией: она имеет значение для тех, кого объединяет вера", — говорит протоиерей Александр Ильяшенко.С родными и близкими все предельно ясно: взаимные грехи и обиды на виду, всегда знаешь, в чем виноват. Иначе с незнакомыми людьми. Например, человек не планировал участвовать в чине прощения, но зашел в храм именно в этот момент.В таком случае он может совершенно спокойно пропустить этот обряд. Все, что совершается в Церкви, — дело добровольное."Но, если прихожанин твердо осознает, в чем виноват, и чувствует внутреннюю потребность покаяться в содеянном, он вправе сказать "прости меня" даже тому, кого впервые видит на службе", — добавляет отец Александр.Для христианина важно, чтобы на душе было светло и радостно. Именно поэтому ему необходим "труднейший подвиг" покаяния.

https://ria.ru/20240309/pominayut-1931782959.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

пасха, аналитика - религия и мировоззрение