https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента РФ 92-летнему отшельнику, который... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:37

2024-03-17T12:37

2024-03-17T17:41

выборы президента россии — 2024

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УФА, 17 мар — РИА Новости. Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента РФ 92-летнему отшельнику, который около 50 лет живет в лесу, но никогда не пропускает выборы, сообщили РИА Новости в избиркоме района.По словам собеседника агентства, в лесу Белорецкого района около 50 лет живет Киньягул Салимгареев. "Он бодрый дедушка, самостоятельно живет, сам дрова рубит, сам чистит снег. Раз в неделю к нему наведывается племянник, привозит продукты и лекарства, осенью построил ему новый дом", — рассказал он про пожилого избирателя. По его словам, пенсионер никогда не пропускает выборы. "Члены избиркома к нему в лес ехали сначала на машинах, потом на снегоходе, дорога заняла около часа. Он встретил нас с радостью, напоил чаем, проголосовал на выборах президента. Поблагодарил нас, что приехали, что не забыли о нем. Мы к нему и осенью приезжали в единый день голосования", — сообщил РИА Новости представитель участка избирательной комиссии."Суир-Раисово, Урман-Реветь, Субхангулово — все это названия одной некогда большой деревни, которая опустела еще в 60-е годы. Уже более полувека здесь живет только один человек — Киньягул Салимгареев. Ему в этом году исполнится 92 года. О том, что Киньягул Гимранович хочет проголосовать, членам УИК сообщили его родственники", — написал, в свою очередь, глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своем Telegram-канале. По словам районного мэра, Салимгареев говорит, что ему не скучно. "Он разводит лошадей и ведет свое хозяйство. К нему часто приезжают гости", — добавил Иванюта. По данным председателя Центризбиркома Башкирии Азата Галимханова, в третий день голосования на выборах президента РФ к 10:00 (8:00 мск) явка избирателей в регионе составила 67,03%, проголосовали 1 972 115 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, белорецкий район, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф