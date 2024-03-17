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В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования онлайн-голосования

В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования онлайн-голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования онлайн-голосования

Мосгоризбирком провел процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах президента Российской Федерации, передаёт... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:32

2024-03-17T20:32

2024-03-17T20:32

выборы президента россии — 2024

политика

москва

ольга кириллова

мосгоризбирком

цик рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгоризбирком провел процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах президента Российской Федерации, передаёт корреспондент РИА Новости. Хранители ключей электронного голосования передали свои части ключа, и в 20.15, после того, как последний электронный бюллетень поступил в систему, ключ соединили. После этого председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова подписала итоговый список избирателей и дала команду на расшифровку результатов онлайн-голосования. "Ключ в блокчейне" ,- объявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко. После этого началась расшифровка результатов. Ранее ключ расшифрования разделили на пять частей и отдали хранителям: председателю совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, члену ЦИК РФ Людмиле Маркиной, заместителю председателя МГИК Дмитрию Реуту, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно было несколькими способами. Избиратели могли прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могли проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T20:32 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком, цик рф