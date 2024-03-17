В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования онлайн-голосования

В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования ДЭГ на выборах президента РФ
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.