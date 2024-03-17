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Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске

Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске - РИА Новости, 17.03.2024

Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске

Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков проголосовал на выборах президента РФ в Смоленске, сообщила пресс-служба "Новых... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:20

2024-03-17T11:20

2024-03-17T11:40

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков проголосовал на выборах президента РФ в Смоленске, сообщила пресс-служба "Новых людей". Он проголосовал на избирательном участке №536, который расположен в лицее № 1 имени академика Петрова, где учился Даванков. Вице-спикер ГД призвал всех голосовать на выборах, кто этого ещё не сделал, его слова приводит пресс-служба "НЛ". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, смоленск, владислав даванков, совет федерации рф, госдума рф