https://ria.ru/20240317/chunechka-1933648103.html

В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок

В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024

В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок

Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца –... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:43

2024-03-17T11:43

2024-03-17T11:43

выборы президента россии — 2024

санкт-петербург

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца – хорька по кличке Чунечка, сообщила пресс-служба районной администрации. "Самый необычный гость пришёл на избирательный участок в Красногвардейском районе Петербурга. Знакомьтесь: хорёк по имени Чунечка. Хозяин питомца пришёл на голосование вместе с бабушкой и не мог не взять своего шерстяного члена семьи. Мальчик рассказал, что когда ему исполнится 18 лет, то он тоже будет участвовать в выборах", – информирует ведомство в своём Telegram-канале. Как сообщил в своём Telegram-канале председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в воскресенье в третий день голосования на президентских выборах в городе в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков. Также дополнительно открылись 25 временных избирательных участков в медицинских и социальных учреждениях. Всего в Петербурге в воскресенье работают 47 временных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, политика, россия