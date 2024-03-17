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В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:43 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/chunechka-1933648103.html
В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок
В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024
В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок
Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца –... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:43
2024-03-17T11:43
выборы президента россии — 2024
санкт-петербург
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца – хорька по кличке Чунечка, сообщила пресс-служба районной администрации. "Самый необычный гость пришёл на избирательный участок в Красногвардейском районе Петербурга. Знакомьтесь: хорёк по имени Чунечка. Хозяин питомца пришёл на голосование вместе с бабушкой и не мог не взять своего шерстяного члена семьи. Мальчик рассказал, что когда ему исполнится 18 лет, то он тоже будет участвовать в выборах", – информирует ведомство в своём Telegram-канале. Как сообщил в своём Telegram-канале председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в воскресенье в третий день голосования на президентских выборах в городе в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков. Также дополнительно открылись 25 временных избирательных участков в медицинских и социальных учреждениях. Всего в Петербурге в воскресенье работают 47 временных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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санкт-петербург, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Санкт-Петербург, Политика, Россия
В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок

В Петербурге хорек Чунечка пришел "проголосовать" на избирательный участок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПредвыборный плакат
Предвыборный плакат - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца – хорька по кличке Чунечка, сообщила пресс-служба районной администрации.
"Самый необычный гость пришёл на избирательный участок в Красногвардейском районе Петербурга. Знакомьтесь: хорёк по имени Чунечка. Хозяин питомца пришёл на голосование вместе с бабушкой и не мог не взять своего шерстяного члена семьи. Мальчик рассказал, что когда ему исполнится 18 лет, то он тоже будет участвовать в выборах", – информирует ведомство в своём Telegram-канале.
© Фото : Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ВКонтактеЖительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца – хорька
Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца – хорька - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ВКонтакте
Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришла на голосование на выборах президента РФ вместе с внуком, который взял с собой домашнего питомца – хорька
Как сообщил в своём Telegram-канале председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в воскресенье в третий день голосования на президентских выборах в городе в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков. Также дополнительно открылись 25 временных избирательных участков в медицинских и социальных учреждениях. Всего в Петербурге в воскресенье работают 47 временных участков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Женщина в костюме Бабы-яги на избирательном участке в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024Санкт-ПетербургПолитикаРоссия
 
 
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