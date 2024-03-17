https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933643757.html

Самая пожилая жительница Бурятии проголосовала на выборах президента

Самая пожилая жительница Бурятии проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Самая пожилая жительница Бурятии проголосовала на выборах президента

Самая пожилая избирательница Бурятии, которой 102 года, проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщает медиацентр, созданный центром общественного... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:30

2024-03-17T11:30

2024-03-17T11:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

кяхтинский район

улан-удэ

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. Самая пожилая избирательница Бурятии, которой 102 года, проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "Сегодня на выездном голосовании наблюдатели 839 избирательного участка познакомились с замечательной женщиной Жарниковой Лидией Ивановной, которой уже 102 года! Несмотря на свой почтенный возраст, Лидия Ивановна сама изъявила желание проголосовать и сделала это с уверенностью и радостью. Это самый возрастной избиратель из проголосовавших на сегодня в Бурятии", - говорится в сообщении Telegram-канале медиацентра. По данным медиацентра, Лидия Ивановна родилась 4 июня 1921 года, в этом году ей исполнится 103 года. Она 40 лет проработала учителем начальных классов в школе села Кудара-Сомон Кяхтинского района. Является ветераном тыла, ветераном труда, отличником просвещения. Награждена Орденом Трудового Красного знамени. Отмечается, что сейчас Лидия Ивановна проживает в городе Улан-Удэ. И по словам её дочери, слова которой приводит медиацентр, не в первый раз участвует в выборах с помощью услуги "Голосование на дому". "К нам домой приезжают сотрудники избиркома Бурятии и привозят бюллетень. Очень здорово, что так можно легко проголосовать!", - приводятся в сообщении слова дочери Лидии Ивановны. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/gretsiya-1933642477.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, кяхтинский район, улан-удэ, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф