https://ria.ru/20240317/artisty-1933718578.html

В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине

В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине - РИА Новости, 17.03.2024

В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине

Творческий коллектив из дагестанского села Кумух пришел на избирательный участок с народными инструментами, исполняя песню о любви к родной земле, сообщается в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:53

2024-03-17T15:53

2024-03-17T15:54

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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Творческий коллектив из дагестанского села Кумух пришел на избирательный участок с народными инструментами, исполняя песню о любви к родной земле, сообщается в Telegram-канале министерства культуры республики. "С песней про родину и любовь к родной земле творческий коллектив из села Кумух Лакского района принимает участие в голосовании за будущее страны. Артисты пришли на избирательный участок в нарядных костюмах, с народными инструментами и собрали по дороге сельчан", – говорится в сообщении. Судя по публикациям в Telegram-каналах администраций городов и районов Дагестана, голосование с песнями и танцами проходит и в ряде других населенных пунктах республики. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, лакский район, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф