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В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:53 17.03.2024 (обновлено: 15:54 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/artisty-1933718578.html
В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине
В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине - РИА Новости, 17.03.2024
В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине
Творческий коллектив из дагестанского села Кумух пришел на избирательный участок с народными инструментами, исполняя песню о любви к родной земле, сообщается в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:53
2024-03-17T15:54
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Творческий коллектив из дагестанского села Кумух пришел на избирательный участок с народными инструментами, исполняя песню о любви к родной земле, сообщается в Telegram-канале министерства культуры республики. "С песней про родину и любовь к родной земле творческий коллектив из села Кумух Лакского района принимает участие в голосовании за будущее страны. Артисты пришли на избирательный участок в нарядных костюмах, с народными инструментами и собрали по дороге сельчан", – говорится в сообщении. Судя по публикациям в Telegram-каналах администраций городов и районов Дагестана, голосование с песнями и танцами проходит и в ряде других населенных пунктах республики. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, лакский район, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Лакский район, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Дагестане артисты пришли на выборы, исполняя песню о родине

В Дагестане артисты пришли на выборы с народными инструментами и песней о родине

© Министерство культуры Республики Дагестан/TelegramТворческий коллектив из дагестанского села Кумух на избирательном участке исполняет песню о любви к родной земле в Дагестане
Творческий коллектив из дагестанского села Кумух на избирательном участке исполняет песню о любви к родной земле в Дагестане
© Министерство культуры Республики Дагестан/Telegram
Творческий коллектив из дагестанского села Кумух на избирательном участке исполняет песню о любви к родной земле в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Творческий коллектив из дагестанского села Кумух пришел на избирательный участок с народными инструментами, исполняя песню о любви к родной земле, сообщается в Telegram-канале министерства культуры республики.
«
"С песней про родину и любовь к родной земле творческий коллектив из села Кумух Лакского района принимает участие в голосовании за будущее страны. Артисты пришли на избирательный участок в нарядных костюмах, с народными инструментами и собрали по дороге сельчан", – говорится в сообщении.
© Министерство культуры Республики Дагестан/TelegramУчастник творческого коллектива из дагестанского села Кумух на избирательном участке в Дагестане
Участник творческого коллектива из дагестанского села Кумух на избирательном участке в Дагестане
© Министерство культуры Республики Дагестан/Telegram
Участник творческого коллектива из дагестанского села Кумух на избирательном участке в Дагестане
Судя по публикациям в Telegram-каналах администраций городов и районов Дагестана, голосование с песнями и танцами проходит и в ряде других населенных пунктах республики.
Избиратель в костюме тульского пряника во время голосования на выборах президента РФ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника
Вчера, 15:18
В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4124 во Владивостоке

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

Выборы президента России

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2149 в Москве

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на выборах президента России на избирательном участке №502 во Владивостоке

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

Женщина голосует на выборах президента РФ в присутствии иностранных наблюдателей на избирательном участке в Геническе

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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10 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в корпусе Новосибирского государственного университета

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 18
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента России на избирательном участке №340 в Казани

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Доме ученых СО РАН в Академгородке в Новосибирске

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на выборах президента России на избирательном участке в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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15 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 18
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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17 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛакский районЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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