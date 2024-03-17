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В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:49 17.03.2024 (обновлено: 10:41 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/alma-ata-1933615370.html
В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам
В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам - РИА Новости, 17.03.2024
В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам
Очередь из нескольких сотен человек образовалась около генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:49
2024-03-17T10:41
выборы президента россии — 2024
в мире
казахстан
алма-ата
россия
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АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Очередь из нескольких сотен человек образовалась около генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. В здание дипмиссии расположена два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещение для приема посетитель по консульским вопросам. Две очереди избирателей растянулись не менее, чем на 200 метров. Среди ожидающих много молодых людей, приходят семьями, с детьми. Безопасность обеспечивают около сотни сотрудников полиции. "В выборах принимаю участие в третий раз, единожды в Петербурге и дважды в Казахстане. Очень удивлена, впервые вижу тут столько людей на выборах. Думаю, в очереди проведу не один час, но обязательно реализую свое право", - рассказал РИА Новости девушка Дарья. Обстановка на участках спокойная, видно, что пришедшие на выборы россияне пребывают в хорошем настроении. Дожидаясь возможности отдать свой голос, общаются в очереди друг с другом, делятся впечатлениями о Казахстане, рассказывают, кто откуда приехал. Делают групповые снимки на фоне генконсульства. "Я приехал в Казахстан по личным делам на неделю и не смогла не проголосовать. Простояла в очереди больше часа, выразила свое мнение, нужно участвовать в жизни страны", - добавила в беседе с РИА Новости жительница Новосибирска Ирина. Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества - и генконсульствах России в Алма-Аты, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени. К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html
https://ria.ru/20240317/tadzhikistan-1933608303.html
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353
60
Очереди к избирательным участкам в генконсульстве РФ в Алма-Ате
Сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам в генконсульстве РФ в Алма-Ате.
2024-03-17T09:49
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PT0M38S
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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в мире, казахстан, алма-ата, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Казахстан, Алма-Ата, Россия
В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам

Россияне стоят в очереди к избирательным участкам в генконсульстве в Алма-Ате

Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Очередь из нескольких сотен человек образовалась около генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
В здание дипмиссии расположена два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещение для приема посетитель по консульским вопросам.
Две очереди избирателей растянулись не менее, чем на 200 метров. Среди ожидающих много молодых людей, приходят семьями, с детьми.
Безопасность обеспечивают около сотни сотрудников полиции.
"В выборах принимаю участие в третий раз, единожды в Петербурге и дважды в Казахстане. Очень удивлена, впервые вижу тут столько людей на выборах. Думаю, в очереди проведу не один час, но обязательно реализую свое право", - рассказал РИА Новости девушка Дарья.
Обстановка на участках спокойная, видно, что пришедшие на выборы россияне пребывают в хорошем настроении. Дожидаясь возможности отдать свой голос, общаются в очереди друг с другом, делятся впечатлениями о Казахстане, рассказывают, кто откуда приехал. Делают групповые снимки на фоне генконсульства.
"Я приехал в Казахстан по личным делам на неделю и не смогла не проголосовать. Простояла в очереди больше часа, выразила свое мнение, нужно участвовать в жизни страны", - добавила в беседе с РИА Новости жительница Новосибирска Ирина.
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Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества - и генконсульствах России в Алма-Аты, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.
К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
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